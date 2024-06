Une école de la Nation crie de Peepeekisis reçoit du financement fédéral pour des travaux de rénovations écologiques





NATION CRIE DE PEEPEEKISIS, SK, le 27 juin 2024 /CNW/ - Des travaux de rénovations écologiques vont être effectués dans l'école Peepeekisis Pesakastew grâce à un investissement de plus de 2,5 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Les rénovations consisteront notamment à remplacer des luminaires, des fenêtres et des puits de lumière. L'école installera également des panneaux photovoltaïques qui pourront convertir l'énergie thermique en électricité. Ces travaux permettront d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment tout en réduisant son impact environnemental. Grâce à ces rénovations, l'école pourra également servir d'abri sûr à la communauté durant les pannes d'électricité.

Citations

« Il est essentiel de mettre en place des infrastructures fiables dans les bâtiments locaux pour bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. Les améliorations apportées à l'école Pesakastew favoriseront l'apprentissage, la culture et l'autonomisation de la communauté de la Nation crie de Peepeekisis, en plus de mieux protéger notre environnement. Le gouvernement fédéral continuera à travailler avec ses partenaires pour créer des espaces sûrs et durables pour les membres de la communauté. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les activités humaines sont depuis des années les principaux moteurs des changements climatiques. Il n'a jamais été aussi important d'accroître nos connaissances sur les moyens de responsabiliser notre communauté à l'égard de l'environnement. En apportant des améliorations écologiques à notre école, nous apprendrons aux jeunes générations que nous devons tous partager la responsabilité de prendre soin de la Terre mère. »

David Still, directeur de l'école Peepeekisis Pesakastew, Nation crie de Peepeekisis

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 518 291 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre de réduire annuellement la consommation d'énergie de l'installation d'environ 37,8 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 140 tonnes.

Le Programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution et les coûts.

En permettant d'effectuer des améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et d'en construire de nouveaux dans des collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à garantir que les installations communautaires sont inclusives et accessibles et qu'elles ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050 Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoyait initialement 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions de dollars a été annoncé dans le Budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

