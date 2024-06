Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 57 000 $ au Festibière de Lévis





QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 57 400 $ au Festibière de Lévis, qui se déroule jusqu'au 30 juin.

C'est aujourd'hui que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville, l'ont dévoilé.

Le Festibière de Lévis rassemble chaque année les amatrices et amateurs de produits brassicoles, de cidreries et de distilleries pendant trois jours de festivités. Le tout accompagné par des camions de cuisine de rue et des artistes pour animer et divertir les visiteuses et visiteurs.

Citations :

« C'est avec fébrilité que j'annonce le soutien du gouvernement au Festibière de Lévis et que j'invite le public à découvrir la belle région de la Chaudière-Appalaches lors de son séjour! Ce sont les événements comme celui-ci qui font du Québec une destination estivale immanquable et dynamique. Chaque année, le tourisme gourmand attire les visiteuses et visiteurs venus découvrir nos régions autrement. Le Festibière de Lévis est une occasion en or pour le public de découvrir nos produits québécois et de se laisser enchanter par l'animation et la joie de vivre des citoyennes et citoyens de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festibière de Lévis fait partie des événements qui font rayonner la grande région métropolitaine de Québec et qui animent chaleureusement la saison estivale. C'est un parfait moment pour les visiteuses et visiteurs de parcourir la région et d'en apprendre davantage sur sa culture, son histoire et sa population en participant à des événements qui donnent l'occasion d'aller à la rencontre des artisanes et artisans et des productrices et producteurs québécois. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Festibière de Lévis, c'est une vitrine importante pour les brasseries, les cidreries et les distilleries de chez nous, mais aussi pour les acteurs de la cuisine de rue et de la scène de Lévis et de la région. Je suis très heureux que notre gouvernement soutienne et encourage des événements comme celui-ci, qui animent notre communauté et qui contribuent au développement économique régional. Je souhaite un bon événement aux gens de Lévis ainsi qu'à tous les visiteurs et visiteuses! »???

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie un montant de 43 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 14 400 $ au Festibière de Lévis par le biais du programme de soutien aux activités de la région.

