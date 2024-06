Porter Airlines inaugure un nouvel itinéraire sans escale reliant Montréal et la Californie





Porter Airlines lance un nouveau service sans escale saisonnier reliant l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) à l'aéroport international de Los Angeles (LAX) et à l'aéroport international de San Francisco (SFO).

La liaison YUL-LAX sera effectuée quatre fois par semaine à compter du 27 juin, et la liaison YUL-SFO, trois fois par semaine à compter du 28 juin.

Ce service saisonnier, qui permettra aux passagers d'emprunter un itinéraire fluide pour voyager entre l'Est du Canada et la vibrante côte ouest de la Californie, sera offert jusqu'au 26 octobre.

Les passagers qui empruntent l'un ou l'autre de ces deux itinéraires profiteront du service exclusif de Porter, qui comprend une connexion Wi-Fi gratuite et rapide pour tous, des collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres. Ceux qui optent pour le tarif tout inclus PorterRéserve peuvent également se procurer des repas frais et sains, qui sont aussi offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Les liaisons sont assurées par un aéronef Embraer E195-E2 qui dispose de 132 sièges à la fine pointe de la technologie configurés deux par deux, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu à bord de ce vol, ni d'aucun autre vol Porter d'ailleurs. Avec une empreinte sonore 65 % plus faible et une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente, l'E195-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché.

L'horaire des vols est le suivant :

Liaison Début du service Départ Arrivée YUL-LAX (lun., mer., jeu., sam.) 27 juin 19 h 40 22 h 36 LAX-YUL (mar., jeu., ven., dim.) 28 juin 6 h 15 14 h 40 YUL-SFO (mar., ven., dim.) 28 juin 20 h 23 h 12 SFO-YUL (lun., mer., sam.) 29 juin 6 h 15 14 h 40

Toutes les heures sont locales.

Les nouvelles liaisons permettent aux voyageurs d'accéder à d'autres plaques tournantes comme Halifax et Toronto (aéroports Pearson et Billy Bishop) en transitant par l'aéroport Montréal-Trudeau, ce qui complète le service quotidien sans escale existant entre Toronto-Pearson et Los Angeles et San Francisco.

Le partenariat de Porter avec Air Transat facilite également les liaisons pratiques depuis YUL vers de nombreuses destinations en Europe, y compris Paris, Londres, Amsterdam et Marseille. De plus, les passagers qui voyagent à destination de Los Angeles et de San Francisco peuvent se tourner vers Alaska Airlines pour accéder au vaste réseau de villes de la côte ouest américaine desservies par la compagnie aérienne.

Les horaires détaillés se trouvent sur le site www.flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« Ces nouvelles liaisons offrent des possibilités de voyage attrayantes à nos passagers. Grâce à nos services améliorés et à nos partenariats stratégiques, nous nous engageons à offrir une expérience de voyage inégalée partout en Amérique du Nord et ailleurs. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« Plus tôt cette année, nous avons accueilli Porter Airlines à LAX avec un vol inaugural au départ de Toronto. Nous avons maintenant très hâte de faire la liaison entre Los Angeles et Montréal pendant la saison estivale. L'engagement de Porter à desservir le marché de Los Angeles est manifeste, et nous sommes ravis de voir l'entreprise continuer d'élargir son offre de services à LAX. »

- Doug Webster, chef intérimaire de l'exploitation et de l'entretien, Los Angeles World Airports

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit de l'ajout de San Francisco et de Los Angeles aux destinations offertes par Porter. Ces nouvelles routes directes viennent bonifier l'offre au départ de Montréal et représentent une belle occasion de développement de la desserte aérienne vers les États-Unis. Que ce soit pour le plaisir ou par affaires, comme point d'arrivée final ou pour connecter vers d'autres villes, Los Angeles et San Francisco offrent un éventail de possibilités et ces liaisons confirment, une fois de plus, le positionnement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau comme plaque tournante internationale. Merci à Porter de proposer des options supplémentaires aux passagers, qui bénéficient à toute notre communauté! »

- Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d'Aéroports de Montréal.

« La nouvelle liaison de Porter Airlines qui reliera San Francisco à Montréal cet été est une nouvelle réjouissante. À partir de la baie de San Francisco, les voyageurs auront un nouveau moyen attrayant de se rendre au Canada, en phase avec l'engagement d'élever les déplacements en avion à un niveau exceptionnel. Merci à Porter pour son soutien constant à cet égard. Nul doute que ce service sera une réussite. »

- Ivar C. Satero, directeur, Aéroport international de San Francisco

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

27 juin 2024 à 10:05

