MWCS 2024 : Huawei adopte la 5G-A commerciale pour l'ère de l'IA sur mobile





SHANGHAI, le 27 juin 2024 /CNW/ - Huawei participe au salon MWC Shanghai 2024 sous la bannière « Advancing the Intelligent World » et l'offre de « Commercial 5G-A Experience Tours ». À son kiosque situé dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Huawei présente ses derniers produits et solutions qui prennent en charge le déploiement commercial de la 5G-A et les appareils d'IA nécessaires à l'ère de l'IA sur mobile.

Huawei a également annoncé avoir atteint six consensus distincts avec des opérateurs pionniers de la 5G-A issus du monde entier, et a lancé une initiative conjointe pour le développement de vidéos mobiles de haute qualité à l'ère de l'IA aux côtés d'opérateurs mondiaux, des clients de l'industrie et d'autres organisations pertinentes. Au cours des trois prochains jours, Huawei devrait rencontrer des opérateurs mondiaux et d'autres acteurs de l'industrie pour discuter des voies de développement de la F5G-A et de la Net5.5G.

En 2024, les principaux opérateurs du Moyen-Orient et de la Chine ont commencé à déployer des réseaux 5G-A, certains d'entre eux ayant déjà lancé des forfaits 5G-A différenciés axés sur l'expérience.

Au cours de l'événement d'aujourd'hui, le directeur général du conseil d'administration de Huawei et président du conseil de gestion de l'infrastructure des TIC, David Wang, a prononcé un discours-programme intitulé « Accelerating 5G-A and Shaping the Mobile AI Era » (Accélérer la 5G-A et façonner l'ère de l'IA sur mobile ». Au cours de la conférence, il a déclaré : « Ce mois-ci marque la cinquième année depuis le lancement commercial de la 5G en Chine. Au cours des cinq dernières années, la 5G commerciale a connu un succès remarquable et a eu un impact sans précédent sur l'industrie mondiale des services mobiles. 2024 marque le début de l'ère de l'IA sur mobile grâce au lancement commercial de la 5G-A et d'appareils alimentés par l'IA. Ces technologies seront la clé pour rendre les services intelligents universels. Cette ère transformera non seulement l'interaction personne-machine, mais aussi la production de contenu et les appareils mobiles, et revitalisera la société et créera des possibilités pour l'industrie mobile. Chez Huawei, nous continuerons d'accélérer le développement de la 5G-A grâce aux perspectives offertes par l'IA pour les réseaux et les réseaux pour l'IA afin de générer une nouvelle valeur commerciale. Huawei se réjouit à l'idée de travailler avec tous les intervenants de l'industrie pour saisir les énormes occasions offertes par l'ère de l'IA sur mobile afin de façonner le monde intelligent. »

Le nombre d'utilisateurs de la 5G dans le monde a dépassé 1,8 milliard, et de nombreux opérateurs ont déjà pu constater la première vague d'avantages de la 5G. Les services aux consommateurs comme New Calling, la téléphonie infonuagique et la 3D sans lunettes sont plus exigeants en matière de réseau, et nécessitent notamment une vitesse plus élevée et une latence plus faible. En ce qui concerne les services industriels, l'écosystème RedCap a évolué, l'IdO passif est maintenant disponible sur un marché encore plus vaste, et les applications de l'Internet des véhicules (IoV) exigent des vitesses de liaison montante plus élevées. Bientôt, nous assisterons à une deuxième vague d'avantages commerciaux, soit 100 milliards de connexions alimentées par les services pour tous les scénarios et la mise à niveau de l'industrie alimentée par de nouveaux modèles d'affaires.

Les principaux exploitants du monde entier cherchent déjà à tirer parti de la 5G-A. Plus de 30 opérateurs ont déjà effectué une vérification technique de la 5G-A. Près de 20 modèles de téléphones mobiles sur le marché peuvent actuellement prendre en charge l'agrégation multiopérateurs, et un certain nombre d'entre eux prennent en charge l'activation de la fonction par défaut. Environ 10 opérateurs ont également déjà annoncé des plans commerciaux de 5G-A, notamment le lancement de forfaits 5G-A et d'autres services connexes. De multiples opérateurs au Moyen-Orient et en Chine ont commencé à déployer à l'échelle des réseaux d'agrégation de composants 5G-A à trois porteurs (3CC) ciblant des taux de liaison descendante de 5 Gbit/s, et de nombreux opérateurs introduisent un nouveau modèle de monétisation basé sur l'expérience alors qu'ils passent à la 5G-A.

2024 marquera la première année du déploiement commercial du réseau optique 5.5G. Le déploiement du réseau optique gigabit F5.5G a quant à lui déjà commencé. Les synergies entre les réseaux, l'infonuagique et l'intelligence devraient donner lieu à des applications intelligentes omniprésentes et à des expériences utilisateur de plus en plus diversifiées. Au cours du salon MWC Shanghai de cette année, Huawei abordera des sujets passionnants en collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, notamment comment amplifier le succès de la 5G à l'ère de la 5.5G et comment tirer parti du potentiel de croissance des revenus des opérateurs pour nous amener encore plus rapidement vers le monde intelligent. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024 .

27 juin 2024

