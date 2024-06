ZTE souligne la construction de bases solides avec la présentation d'une solution informatique intelligente polyvalente au MWC Shanghai 2024





SHANGHAI, 27 juin 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de technologies de l'information et de la communication, présentera des solutions innovantes et des cas de réussite dans les domaines de la connectivité, de la puissance de traitement, de la numérisation industrielle et des terminaux au salon MWC Shanghai 2024, réaffirmant son engagement à construire des fondations solides avec sa solution informatique intelligente polyvalente et complète.

En plus de participer aux expositions, ZTE prendra part à divers forums, partageant ses connaissances sur des sujets tendance, notamment l'IA, la 5G, la numérisation, etc. Parallèlement, l'entreprise organisera une série d'événements de lancement, mettant en vedette ses produits 3D sans lunettes alimentés par l'IA et le grand modèle de langage Nebula pour les télécommunications.

Conformément à sa stratégie « connectivité + informatique », ZTE vise à créer un écosystème dynamique avec des partenaires de l'industrie, en mettant l'accent sur l'ouverture et le découplage. ZTE cherche à créer un avenir intelligent grâce à l'innovation continue.

Puissance de traitement : Une solution informatique intelligente polyvalente et qui sert de base solide

ZTE fournit une solution informatique intelligente polyvalente et complète englobant la puissance de traitement, les réseaux, les capacités, l'intelligence et les applications. Faisant appel à une gamme complète de serveurs, à des produits de stockage haute performance, à des réseaux sans perte et à des centres de données écologiques, ZTE a créé un moteur robuste pour divers centres informatiques intelligents.

Connectivité : Une nouvelle ère d'expérience 10 Gbps

En collaboration avec ses partenaires de l'industrie, ZTE continue d'explorer les innovations en matière de technologies 5G-A dans différents scénarios et secteurs, et d'offrir de nouveaux services diversifiés dans les segments entreprise à entreprise et entreprise à consommateur et fondés sur une expérience de plus de 10 Gbps. Par ailleurs, ZTE est également un chef de file des technologies mondiales de réseau de transmission optique et dirige l'évolution de la connectivité entièrement optique, construisant des réseaux 10 Gbps pour les villes et renforçant la vie intelligente basée sur l'informatique intelligente.

Industrie : Convergence phymérique pour un développement innovant

ZTE propose la solution « infrastructure informatique intelligente + Nebula numérique », facilitant l'innovation phymérique et stimulant la productivité à l'ère intelligente. ZTE a développé des centaines de projets exemplaires dans des secteurs clés et ZTE Digital Nebula 3.0 est devenue le « super cerveau » de la numérisation industrielle, permettant aux clients et aux partenaires de l'industrie de favoriser un écosystème durable et intelligent.

Appareils mobiles ZTE : Écosystème intelligent 3.0 complet alimenté par l'IA

Motivée par sa stratégie de produits visant à démocratiser l'IA, ZTE a lancé une gamme complète d'appareils d'IA, y compris des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs et des produits d'Internet mobile, qui favorisent la création d'un écosystème intelligent 3.0 complet alimenté par l'IA. Pionnière dans le domaine des ordinateurs dans le nuage, ZTE dispose d'un bassin mondial de plus de 3 millions d'utilisateurs.

