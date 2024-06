NetApp reçoit la note AAA pour la toute première solution intégrée de détection des rançongiciels optimisée par l'IA





NetApp® (NASDAQ : NTAP), le spécialiste des infrastructures de données intelligentes, annonce ce jour que sa solution NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI) a reçu une notation AAA de SE Labs, une société de tests indépendante qui évalue des produits et services de sécurité. SE Labs a validé l'efficacité de protection de NetApp ARP/AI avec un rappel de 99 % (un indicateur qui mesure les taux de détection des logiciels malveillants) pour les attaques de ransomware, tout en soulignant l'absence de faux positifs.

Lorsque vous ripostez face aux attaques de ransomwares, quelques secondes peuvent faire la différence entre assurer la continuité des opérations et une perturbation massive. Les entreprises ont besoin de capacités de détection et de réponse rapides, automatisées et précises intégrées à leurs systèmes de stockage primaires pour minimiser les impacts causés par la perte de données de production et les temps d'arrêt. Avec sa capacité de détection des ransomwares optimisée par l'IA, NetApp ARP/AI comble cette lacune en fournissant une détection et une réponse en temps réel afin de minimiser l'impact des menaces de cybersécurité.

SE Labs a rigoureusement testé NetApp ARP/AI avec des centaines de variantes de ransomware connues et a observé des résultats impressionnants. NetApp ARP/AI a démontré une détection à 99 % des attaques avancées de ransomware. NetApp ARP/AI a également réalisé une détection à 100 % des fichiers légitimes sans signaler de faux positifs, ce qui indique une capacité éprouvée à opérer dans un contexte d'entreprise sans occasionner le stress lié aux fausses alertes.

S'assurer que les données sont sécurisées contre les menaces internes et externes est un élément essentiel pour rendre l'infrastructure de données intelligente, ce qui permet aux clients de transformer les perturbations en opportunités. Cette validation des capacités de détection des ransomwares optimisée par l'IA de NetApp illustre comment NetApp parvient à rester à l'avant-garde de l'innovation, en permettant l'adoption de l'IA son application aux services de données. Les systèmes de stockage all flash plus puissants récemment lancés par NetApp aident les entreprises à exploiter leurs données pour générer des charges de travail d'IA basées sur l'infrastructure de stockage sécurisée de NetApp.

« NetApp a franchi un cap important dans la lutte contre les rançongiciels en tant que seul fournisseur de stockage à offrir une détection intégrée des ransomwares optimisée par l'IA avec une efficacité de premier ordre validée de manière indépendante », déclare Arun Gururajan, vice-président, recherche et science des données, NetApp. « Les méthodologies de détection des rançongiciels qui ne reposent que sur des données de sauvegarde sont trop lentes pour atténuer efficacement les risques de cybersécurité auxquels les entreprises sont confrontées. NetApp ARP/AI consolide le stockage d'entreprise en fournissant des capacités de détection robustes et intégrées capables de répondre aux menaces en temps réel. La note AAA que nous avons obtenue de SE Labs est le fruit de notre engagement en faveur de l'innovation dans les infrastructures de données intelligentes et de notre volonté de trouver de nouvelles façons de faire de NetApp le stockage le plus sûr de la planète. »

En intégrant la détection des rançongiciels au stockage, NetApp ARP/AI aide les clients à améliorer leur cyberrésilience tout en réduisant le fardeau opérationnel et les compétences nécessaires pour maintenir leur infrastructure de données intelligente. La technologie de détection de NetApp ARP/AI s'adapte et évolue continuellement à mesure que de nouvelles variantes de ransomware sont découvertes. Cette mise à niveau perpétuelle avec les dernières souches de ransomware garantit que NetApp ARP/AI reste à la pointe de l'efficacité, pour offrir aux entreprises une protection à l'épreuve du temps contre des ransomwares en constante évolution.

Retrouvez les résultats complets des tests dans le rapport de SE Labs.

NetApp ARP/AI fait actuellement l'objet d'un examen technique. Les clients peuvent demander à participer à cet examen en contactant leur représentant commercial NetApp.

