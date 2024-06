CAFE JOYEUX ORGANISE UNE PROJECTION SPECIALE A NEW YORK DU FILM ?47', CO-CREE AVEC LA COMMUNAUTE DES PERSONNES PORTEUSES DE TRISOMIE 21 ET RECOMPENSÉ AUX CANNES LIONS.





« Robert a obtenu son premier emploi à l'âge de 47 ans ...Mais il a toujours été différent...Il attendait juste que le monde soit adapté pour lui » Voilà la vérité simple de ?47', le court métrage d'animation inspirant, traitant du cheminement de vie d'un homme porteur de trisomie 21. Ce film a remporté le prestigieux Lion d'argent et trois autres prix lors du Festival de la créativité Cannes Lions de la semaine dernière. 47, sera célébré ce soir dans le cadre d'un évènement de projection avec collecte de fonds à la Villa Albertine de l'ambassade de France à New York.

« Nous sommes enchantés de la réaction du public pour ce film hors norme qui représente une lueur d'espoir pour les personnes en situation de handicap », a déclaré Sylvie Giret, CEO US de Café Joyeux. Cette première famille de cafés-restaurants, à but non lucratif, basée en France s'engage à employer et à former des personnes en situation de handicap mental et cognitif. L'entreprise solidaire et inclusive a ouvert son premier café américain dans le centre de Manhattan et a choisi de projeter le film pour les membres de son équipe et leurs familles en avant -première il y a quelques semaines.

Environ sept millions de personnes aux États-Unis vivent avec des déficiences mentales comme la trisomie 21 et l'autisme, et environ 75 à 80 % sont sans emploi.

Yann Bucaille-Lanrezac, cofondateur de Café Joyeux, a déclaré : « Ce film rend visible ce que vivent de nombreuses personnes porteuses de trisomie 21 ou d'autisme. Nous pensons que ce film va permettre de sensibiliser et en même temps de démontrer que la différence ne peut plus être ignorée mais plutôt célébrée !»

?47' suit ?Robert', un garçon porteur de trisomie 21 qui s'embarque dans une odyssée personnelle. Guidé par l'amour de sa mère, symbolisé par une écharpe jaune qui se transforme en voile, il descend une rivière truffée de rejets, d'exclusion et de harceleurs ; jusqu'à l'âge de 47 ans, lorsqu'il trouve enfin un refuge chez Café Joyeux et découvre un monde qui accueille ses capacités extraordinaires. Les crédits du film révèlent un montage en images de l'équipe actuelle du Café Joyeux US réagissant à l'obtention de leurs offres d'emploi, ainsi qu'un regard en coulisse sur la création de ?47'.

Réalisé par et pour les personnes porteuses de Trisomie 21, 47' a été co-créé par des personnes porteuses de Trisomie 21, ou qui ont un lien avec celui-ci. Sujeet Desai, un musicien américain aux talents multiples porteur lui-même de ce syndrome joue la bande-son du film. Il accompagne au piano Nate Ruess, le chanteur-vedette du groupe de rock FUN primé aux Grammy Awards sur le titre "Carry On". José Omar Davila, un chef d'orchestre vénézuélien talentueux porteur également de trisomie 21, a créé les effets et le design sonore du film. Bruno Jacob, le directeur artistique de Zombie Studios, dont la fille Luna, est porteuse de trisomie 21 a conçu ?Robert', le personnage principal du film.

Klick Health, l'agence de marketing internationale, spécialisée dans la communication sur la santé, a écrit le scénario et mené le projet, faisant équipe avec la société de production audio Canja Audio Culture et la maison d'animation Zombie Studio. Canja s'est rendue dans la ville natale de Sujeet Desai de Buffalo, dans l'État de New York, pour l'enregistrer au piano dans un studio d'enregistrement local et a dirigé la production de José Omar Davila à distance.

Environ 130 artistes à Zombie Studio ont travaillé sur la production et la post-production pour donner vie au film d'animation en stop-motion (avec des personnages et décors confectionnés à la main). Parmi les nombreuses marionnettes qu'ils ont créées, figurait 11 versions de Robert, allant de l'âge de cinq ans à l'âge de 47 ans et mesurant entre 10 et 20 centimètres (seules trois versions ont été incluses dans le film final).

Les marionnettes sont fabriquées avec de l'acier et de l'aluminium, recouvertes de mousse et de silicone avant de recevoir une finition avec de la résine imprimée en 3D. Zombie a également fabriqué à la main huit décors miniatures, comme la devanture et l'intérieur singulier de Café Joyeux, réplique identique de la décoration des « Café Joyeux » crée par l'architecte française Sarah Poniatowski fondatrice de la maison Sarah Lavoine.Environ 400 accessoires, parmi lesquels des croissants, cakes, tasses à café et chaises miniatures ont été spécialement fabriqués pour le film.

« Lorsque nous avons appris l'histoire vécue par un des équipiers de leur équipe, Robert, sur laquelle se fonde le récit. Nous avons été si touchés qu'il nous a suffi de capturer l'optimisme et la persévérance de cette communauté », a affirmé Rich Levy, directeur artistique chez Klick Health. « Nous sommes impressionnés par Café Joyeux et espérons que notre film inspirera d'autres entreprises à faire preuve d'autant d'ouverture d'esprit et d'inclusion, reconnaissant que nous sommes tous uniques et méritons d'atteindre notre plein potentiel. »

Paulo Garcia, directeur de Zombie Studio, a déclaré : « Nous avions une histoire sensible et inspirante à raconter de manière ludique. Notre objectif en tant que producteur était de créer un film d'animation empreint de simplicité et d'élégance sous une forme esthétique. Tout cela se combine avec le contenu empathique, rapprochant le spectateur de l'expérience d'une personne en situation de handicap en donnant à chacun un aperçu de leur vie. »

« Ce projet a été l'un des plus marquants que nous ayons mené », a expliqué Filipe Resende, fondateur et directeur musical de Canja Audio Culture. « Cela a été absolument formidable de voir Sujeet et José Omar collaborer sur ce projet. Leur talent et leur enthousiasme ont été évidents dès le début, et leur engagement a ajouté une couche d'authenticité et de profondeur qui résonne profondément. »

Pour visionner ?47', veuillez visiter https://us.cafejoyeux.com/pages/47-film. Pour soutenir Café Joyeux et en expérimenter la joie, venez visiter leur premier lieu inclusif aux États-Unis à l'angle de Lexington Avenue et de la 52e Rue Est à New York . « Un souci de l'esthétique et de l'élégance d'inspiration française, des emplacements de premier ordre, des recettes de saison faites maison conçues par un chef étoilé Michelin et des normes d'hospitalité élevées sont au coeur de notre modèle. Nous apportons à la fois de la fierté et de la dignité à nos employés, par ailleurs nous inspirons des entreprises et des individus qui, à leur tour, deviennent des Ambassadeurs de l'inclusion.

Pionnier mondial dans le domaine de la DEI - Diversité, Équité et Inclusion - les États-Unis sont un endroit où Café Joyeux peut naturellement prospérer.

Il y a plus de 8 millions de personnes atteintes de DID dans ce pays qui n'ont pas accès à des emplois valorisants voire à aucun emploi, et notre objectif est d'en accueillir le plus grand nombre possible dans la communauté Café Joyeux, directement ou indirectement. La barre est haute, cependant le mouvement irrésistible de soutien et de générosité incroyable qu'a reçu Café Joyeux jusqu'à ce jour de la part d'entreprises et de particuliers nous donne l'espoir qu'une société plus inclusive est possible, une tasse de joie à la fois ! » Sylvie Giret, CEO Café Joyeux US

En 2017, Joyeux servi avec le coeur, le premier café-restaurant solidaire employant et formant des personnes en situation de handicap mental et cognitif, a ouvert ses portes à Rennes. Fondé par Yann et Lydwine Bucaille, ce concept inclusif et solidaire a pour mission d'intégrer les personnes en situation de handicap mental et cognitif par le travail, la formation professionnelle et la rencontre. Aujourd'hui, 24 cafés-restaurants sont en activité en France et à l'étranger, employant 184 personnes en situation de handicap en contrat à durée indéterminée.

En 2018, Café Joyeux a lancé une marque de café de spécialité éponyme disponible en grains, en capsules et en café moulu. L'année suivante, en 2019, une marque de thés d'exception a été introduite. En 2023, une nouvelle gamme de cafés pure origine est lancée en grande distribution pour être accessible au plus grand nombre. En 2024, Café Joyeux s'est implanté à New York, recrutant 14 équipiers en situation de handicap et développant une nouvelle gamme de cafés torréfiés à Brooklyn.

Café Joyeux repose sur un modèle juridique novateur et désintéressé : une entreprise ordinaire structurée en SAS, détenue intégralement par un organisme d'intérêt général sans but lucratif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur cafejoyeux.com

