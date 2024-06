iA Groupe financier classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada par Corporate Knights





QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - iA Groupe financier accueille avec fierté la reconnaissance de l'organisme Corporate Knights qui l'a classé parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada.

Ce prestigieux palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes présente les leaders en matière de durabilité au Canada. Pour le classement de cette année, Corporate Knights a analysé 340 grandes organisations canadiennes au moyen d'une série de 25 indicateurs de performance clés quantitatifs.

iA Groupe financier s'est distingué notamment par ses initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques et par sa solide et saine gouvernance.

« Le fait de figurer sur la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada reconnaît non seulement l'apport important de iA Groupe financier en matière de durabilité, mais également les efforts immenses que nous déployons depuis plusieurs années dans ce domaine, déclare Marie-Annick Bonneau, vice-présidente principale, relations avec les investisseurs, gestion du capital, durabilité et affaires publiques. C'est tout à l'honneur de l'ensemble de la direction et du personnel de l'organisation qui ont fait de la durabilité une véritable priorité. »

Corporate Knights est un média et une société de recherche de premier plan dans le domaine de l'économie durable qui s'engage à promouvoir un système économique dans lequel les personnes et la planète peuvent prospérer. La division recherche de Corporate Knights produit des classements mondiaux en matière de développement durable, des rapports de recherche et des évaluations de produits financiers basées sur les performances des entreprises en matière de développement durable.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

27 juin 2024 à 09:00

