Hewlett Packard Enterprise désigne Converge Technology Solutions comme partenaire de stockage de l'année en Amérique du Nord





TORONTO et GATINEAU, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée partenaire de stockage de l'année en Amérique du Nord par Hewlett Packard Enterprise (HPE) lors de la conférence HPE Discover de cette année.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé les lauréats de l'édition 2024 de ses prix HPE Partner of the Year, en reconnaissance des partenaires de HPE qui incarnent l'engagement et le succès dans la création de valeur pour leurs clients dans leur parcours de transformation numérique. Cette reconnaissance a été accordée aux partenaires de HPE qui ont obtenu des résultats exceptionnels sur le plan du rendement financier et des solutions novatrices, ainsi que des résultats commerciaux concrets. Ces prix servent également de vitrine aux partenaires de HPE qui incarnent la valeur du partenariat et l'engagement à offrir de meilleurs résultats aux clients communs, ce qui permet à ces derniers d'exploiter leur potentiel de croissance.

« Les prix HPE Partner Awards 2024 rendent hommage à l'attention et au dévouement que ces entreprises continuent d'accorder à l'obtention de résultats commerciaux fructueux pour leurs clients », a déclaré Simon Ewington, vice-président, Canaux mondiaux et Écosystème de partenaires, HPE. « Les partenariats font partie de notre ADN, et le fait de souligner l'investissement extraordinaire de ces gagnants envers l'innovation de HPE est une façon pour nous de mettre en valeur les résultats impressionnants que nous obtenons ensemble pour nos clients. »

« Converge est honorée d'avoir été nommée partenaire de stockage de l'année 2024 de HPE en Amérique du Nord », a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. « Le partenariat entre Converge et HPE est très apprécié au sein de notre équipe et de notre écosystème de partenaires; il témoigne du succès à long terme de nos entreprises et de nos clients communs au cours de nos nombreuses années de collaboration. « Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat et notre croissance en 2024 et au cours des prochaines années. »

À propos de Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (NYSE : HPE) est l'entreprise mondiale edge-to-cloud qui aide les organisations à accélérer leurs résultats en libérant de la valeur de toutes leurs données, partout. S'appuyant sur des décennies à réinventer l'avenir et faire preuve d'innovation pour faire progresser la façon dont les gens vivent et travaillent, HPE offre des solutions technologiques en tant que service qui sont uniques, ouvertes et intelligentes. Grâce à des offres couvrant les services infonuagiques, le calcul, l'informatique de haute performance et l'IA, les périphériques intelligents, les logiciels et le stockage, HPE propose une expérience cohérente dans tous les serveurs infonuagiques et périphériques, aidant ses clients à développer de nouveaux modèles d'affaires, à adopter de nouvelles façons de travailler et à augmenter leur rendement opérationnel. Pour en savoir plus, visitez www.hpe.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en oeuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

27 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :