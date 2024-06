La Suède adhère à l'Alliance pour des minéraux critiques durables, s'engageant ainsi à favoriser un développement et un approvisionnement durables dans la filière des minéraux critiques





OTTAWA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - Nous avons besoin des minéraux critiques pour atteindre nos objectifs climatiques et opérer la transition vers une économie carboneutre prospère. Des pays du monde entier s'efforcent aujourd'hui d'assurer un accès à ces ressources minérales essentielles, mais il ne faut pas oublier qu'il est tout aussi important de veiller à ce que les mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et atteindre la carboneutralité reposent sur le respect des droits de la personne et une volonté de durabilité.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, en compagnie de la ministre responsable de l'Énergie, des Entreprises et de l'Industrie et vice-première ministre de la Suède, Ebba Busch, a annoncé aujourd'hui que la Suède s'était jointe à l'Alliance pour des minéraux critiques durables (AMCD), composée du Canada, de l'Australie, de la France, de l'Allemagne, du Japon, des États-Unis et du Royaume-Uni. Sous la gouverne du Canada, l'AMCD a été créée en décembre 2022 pour favoriser, à l'échelle mondiale, le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables ainsi que l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables. Les visées de l'Alliance concordent avec l'engagement du Pacte du G7 pour la nature à l'horizon 2030 de faire cesser et d'inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030 grâce à un changement systémique mondialement qui a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en privilégiant plus particulièrement un développement durable et inclusif.

L'AMCD soutient et complète les efforts déployés actuellement dans un cadre multilatéral ou tout autre cadre en vue de mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques durables et résilientes. Les membres de l'Alliance saluent et encouragent les travaux réalisés à l'échelle nationale et mondiale pour développer des pratiques minières responsables et inclusives et recourir à des sources d'approvisionnement en minéraux qui respectent les critères suivants :

adopter une approche axée sur la nature à l'égard des pratiques industrielles;

soutenir les communautés autochtones et locales;

contribuer à la lutte contre les changements climatiques en réduisant la pollution et les émissions de GES;

rétablir des écosystèmes en adoptant des exigences claires en matière de remise en état et de restauration des sites miniers;

bâtir une économie circulaire pour accélérer la réutilisation et le recyclage des minéraux critiques;

favoriser des pratiques d'entreprise éthiques par la production de rapports sur la durabilité et par la mise en oeuvre de mesures de diligence raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement en minerais.

Les membres de l'Alliance encouragent la collaboration avec les communautés autochtones, les organisations non gouvernementales, l'industrie et d'autres acteurs non gouvernementaux, de même que l'adoption, à l'échelle nationale et internationale, de mesures qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Alliance; ils invitent également d'autres pays à adhérer à ce partenariat international.

«?Depuis sa création sous la gouverne du Canada en 2022, l'Alliance pour des minéraux critiques durables s'emploie à favoriser, à l'échelle mondiale, l'utilisation de pratiques minières et de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables et écologiquement durables. L'Alliance représente pour le Canada et ses partenaires étrangers une avancée historique dans les efforts collectifs pour obtenir les minéraux critiques indispensables à la transition vers les énergies propres. Dans leurs chaînes d'approvisionnement, le Canada, l'Australie, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et désormais, la Suède, accordent une place centrale aux droits de la personne, à la durabilité et aux normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes, contribuant ainsi à bâtir une économie prospère à faibles émissions de carbone pour l'avenir.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

«?L'accès à un approvisionnement sûr et durable en matières premières nécessaires aux transitions verte et numérique représente un défi mondial. Des normes environnementales, sociales et de gouvernance strictes sont essentielles pour la Suède et constituent également un facteur de premier plan pour l'acceptation sociale de l'industrie minière. La Suède partage l'ambition de l'Alliance pour des minéraux critiques durables et est ravie de faire équipe avec des pays attachés aux mêmes principes qu'elle.?»

Ebba Busch

Ministre responsable de l'Énergie, des Entreprises et de l'Industrie, et vice-première ministre de la Suède

« L'Alliance pour des minéraux critiques durables s'inscrit au coeur des efforts déployés dans le monde pour combattre les changements climatiques. Étant donné les hausses des prix du pétrole et du gaz et leur volatilité, les Canadiens sont à la recherche de solutions pour économiser et se tournent vers des énergies plus propres et plus abordables - évitant du même coup de produire des émissions nocives. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements qui créent de bons emplois dans l'extraction des minéraux critiques. Par nos engagements en faveur de chaînes d'approvisionnement responsables en minéraux critiques, nous pouvons préparer un avenir durable pour tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Quelques faits

Le budget de 2022 prévoit jusqu'à 3,8 milliards de dollars sur huit ans pour la mise en oeuvre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Le financement proposé englobe diverses activités industrielles, dont les applications de géosciences, d'exploration, de traitement des minéraux, de transformation et de recyclage, et offre également un appui à la recherche, au développement et au déploiement des technologies.

Comme le gouvernement l'a annoncé le 9 décembre 2022, le Canada a élaboré la Stratégie sur les minéraux critiques dans le but de favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi de contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la technologie et la fabrication de pointe.

a élaboré la Stratégie sur les minéraux critiques dans le but de favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes et ainsi de contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la technologie et la fabrication de pointe. Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources font partie d'une initiative de collaboration avec les provinces et territoires conçue pour repérer, prioriser et saisir les possibilités de création d'emplois durables et de croissance économique en vue d'un avenir carboneutre dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité, des mines, de la foresterie et des technologies propres dans toutes les régions du Canada .

