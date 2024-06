Pour un secteur manufacturier toujours plus innovant et productif - Appui de 70 M$ à Manac pour soutenir sa modernisation et son expansion





SAINT-GEORGES, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent des prêts totalisant 70 millions de dollars à Manac, le plus important fabricant de semi-remorques sur mesure et spécialisées en Amérique du Nord, pour soutenir son expansion. Les projets, évalués à plus de 170 millions de dollars, comprennent la modernisation et l'agrandissement de l'usine située à Saint-Georges, dans la région de la Chaudière-Appalaches, et la construction de nouveaux centres de ventes et de services au Québec et ailleurs au Canada.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le soutien financier inclut un prêt de 40 millions de dollars provenant du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt de 30 millions accordé par Investissement Québec à même ses fonds propres.

Grâce à ce financement, Manac pourra accroître considérablement sa capacité de production de semi-remorques et sa productivité au Québec, à l'aide de l'automatisation et de l'intégration de technologies innovantes, et faire rayonner son offre de service en Amérique du Nord.

« L'innovation et l'automatisation sont des incontournables afin que nos entreprises québécoises demeurent compétitives. Notre appui financier permettra à Manac, véritable leader dans son domaine, de moderniser ses installations et d'assurer la croissance de ses activités partout au Québec et en Amérique du Nord. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Aujourd'hui, Manac fait encore une fois le choix de la Beauce. Conserver nos sièges sociaux dans la région est au coeur même de notre tissu économique. Ce nouvel investissement historique permettra également de consolider les emplois tout en valorisant ceux-ci dans les prochaines années. Notre gouvernement est fier d'appuyer les entreprises de la Beauce. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

« En complémentarité avec des partenaires clés de l'écosystème économique, nous sommes fiers de soutenir à nouveau Manac dans ses projets de croissance. Comme plus important fabricant de remorques au Canada, l'entreprise se donne les moyens d'assurer sa compétitivité en misant sur des équipements technologiques et des modes de production plus responsables et durables pour, notamment, réduire son empreinte environnementale. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires pour leur confiance soutenue envers notre entreprise. Notre équipe est guidée par une vision ambitieuse et une grande attention à l'amélioration continue de ses processus. Ce financement est un élément important qui appuie nos objectifs. Il nous permet d'adapter notre usine de Saint-Georges en fonction de l'évolution des normes pour les dimensions des semi-remorques, d'améliorer notre productivité par l'intégration de technologies innovantes et d'élargir le rayonnement de notre offre par la mise en place de nouveaux centres de ventes et de services au Québec et au Canada. Maintenir un site manufacturier efficace et compétitif pendant plus de cinquante-cinq ans dans un secteur d'activité très cyclique, c'est tout un défi et ça prend l'engagement de plusieurs partenaires. Le projet que nous venons d'entreprendre vise à rehausser notre compétitivité et à conserver la confiance de nos clients et partenaires pour encore de nombreuses années. »

Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac

Faits saillants :

Fondée en 1966 à Saint-Georges , Manac se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de semi-remorques personnalisées pour camions.

, Manac se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de semi-remorques personnalisées pour camions. Le programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

