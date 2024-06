Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme





OTTAWA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme :

« En cette Journée canadienne du multiculturalisme, nous célébrons le multiculturalisme, qui constitue l'une des plus grandes forces du Canada.

« Les Canadiens savent que nous sommes plus forts grâce à notre diversité, et non malgré elle. Ainsi, en 1988, le Canada a adopté la Loi sur le multiculturalisme canadien et est devenu le premier pays à reconnaître le multiculturalisme comme politique officielle. Aujourd'hui, cette loi reste le principe directeur des efforts que nous déployons pour veiller à ce que chaque Canadien, peu importe ses origines, profite d'une chance équitable de réussir.

« Au moment où nous célébrons le multiculturalisme, nous travaillons également pour rendre nos communautés plus diversifiées, inclusives et accueillantes. Afin de permettre à plus de communautés de transmettre leurs histoires, nous investissons dans les centres culturels, les musées et les festivals. De plus, dans le cadre de notre Stratégie nationale de lutte contre le racisme renouvelée, nous rendons les soins de santé, le logement et le système de justice plus équitables pour tout le monde.

« En cette Journée canadienne du multiculturalisme, célébrons la diversité qui est au coeur de notre identité. Réaffirmons également notre volonté commune de bâtir un Canada où chacun peut réussir. »

