La fête du Canada c'est en famille au Vieux-Port de Montréal!





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Préparez-vous à vivre une journée mémorable ce 1er juillet au Vieux-Port de Montréal de 13 h 30 à 22 h! Pour célébrer la fête du Canada, nous vous invitons à une grande célébration familiale qui enchantera les visiteurs de tous âges. Venez partager un moment de bonheur et de convivialité avec la communauté montréalaise, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Une Journée Familiale

Sous le thème "C'est en famille au Vieux-Port de Montréal", la fête se déroulera dans une atmosphère de quartier. Les festivités débuteront à 13 h 30 avec une salve d'honneur tirée par les Forces armées canadiennes, suivie de la cérémonie d'assermentation des nouveaux citoyens à 14 h. Le traditionnel gâteau sera également partagé, offrant un moment de gourmandise et de convivialité.

Activités pour Tous les Âges

Les familles pourront profiter d'une multitude d'activités à partir de 15 h. Le Quai de l'Horloge se transformera en un terrain de jeu avec attractions pour tous : jeux gonflables, kiosques de jeux et comptoirs de maquillage pour ajouter une touche de fantaisie à votre journée. Les enfants et adolescents pourront dessiner et participer à l'atelier de fabrication de bâton de parole des Premières Nations. Parcs Canada sera présent avec des concours et des prix à gagner en défiant le mur Digi-Sports.

Une Soirée Inoubliable

La soirée sera animée par DJ Hools, dont les performances musicales enflammeront la scène centrale de 20 h à 22 h. Pour couronner cette journée, des feux d'artifice illumineront le ciel du Vieux-Port.

Engagement pour l'Écoresponsabilité

Cette année encore, une attention est portée à l'écoresponsabilité. Des panneaux de signalisation en bois recyclé, des drapeaux réutilisables et une gestion rigoureuse des déchets sont mis en place pour minimiser l'impact environnemental.

Une Invitation à Tous

Ne manquez pas cette occasion de créer des souvenirs durables avec vos proches. Tous les détails de l'événement sont disponibles sur notre site web et nos réseaux sociaux!

Site Internet: https://www.feteducanadamtl.ca - Facebook: @feteducanadamontreal - Instagram: @feteducanadamontreal - #CanadaMontreal2024

Cette journée est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.

À propos de Tandem Communication

Ancrée à Montréal et rayonnant d'un bout à l'autre du pays, Tandem déploie depuis 2002 sa rigueur stratégique, son audace créative et sa solide expertise logistique afin de proposer des expériences de communication-marketing percutantes et d'exécution soignée.

SOURCE Fête du Canada à Montréal

27 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :