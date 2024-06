La Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada ferme les marchés





TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Danielle Bentley et Rohan Anand, coprésidents du comité de la campagne Teddy Bear Adventure, Jess Brayne, gestionnaire principal, partenariats avec les collectivités et les sociétés, Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada, et des soutiens de la campagne se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Groupe TMX, pour fermer les marchés.

La Teddy Bear Adventure est une campagne de sensibilisation et de financement annuelle qui vient appuyer la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada. Forte de plus de 20 organisations participantes, y compris des équipes issues de l'ensemble de Bay Street et de villes de partout au pays, la campagne rassemble les entreprises du Canada afin d'améliorer la vie des enfants et des jeunes qui s'engagent pour le bien-être des enfants. Pour en savoir plus et pour faire un don, veuillez visiter cafdn.org/TeddyBearAdventure

