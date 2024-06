5GMED présente des solutions pour une connectivité transfrontalière sans faille





Ce projet européen pose les bases d'une architecture de communication ininterrompue par route et par rail entre l'Espagne et la France .

Il présente les conclusions de quatre années de travail d'un consortium composé de 21 partenaires de sept pays, doté d'un investissement de 16 millions d'euros.

Les tests réalisés ont inclus la conduite à distance, les alertes en temps réel des incidents routiers et ferroviaires, et les transmissions de streaming ininterrompues dans les trains à grande vitesse.

PERALADA, Espagne, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le projet européen 5GMED a présenté les conclusions de quatre années de travail pour concevoir et mettre en oeuvre une architecture technologique transfrontalière entre l'Espagne et la France permettant des communications ininterrompues à haute vitesse, tant sur les routes que sur les chemins de fer.



Cela n'est actuellement pas possible car la configuration de roaming existante à la frontière provoque des interruptions de communication pouvant durer plus d'une minute lors du changement de pays.

L'objectif de 5GMED est d'accélérer les déploiements à grande échelle de la 5G et d'autres technologies le long des corridors européens et de démontrer des modèles économiques durables pour la mobilité connectée et automatisée du futur.

Avec un investissement total de 16 millions d'euros, dont 75% financé par la Commission européenne, le projet s'étend de septembre 2020 à septembre 2024 et teste un large éventail de technologies au-delà de la 5G, y compris des capteurs embarqués pour fournir des services de connectivité avancés de manière évolutive et reproductible le long des itinéraires de transport.

Le consortium du projet, dirigé par Cellnex Telecom avec i2CAT comme responsable technique, est composé de 21 partenaires de 7 pays, incluant des entités de premier plan des secteurs des télécommunications, du transport, de la technologie, de la recherche, telles que Mobile World Capital Barcelona, Hispasat, Abertis Autopistas, SNCF et Vodafone.

Le projet bénéficie également du soutien des administrations publiques des deux pays, comme la Région Occitanie et le Gouvernement de Catalogne, qui ont promu l'initiative du corridor 5G depuis ses débuts.

4 cas d'usage pour valider les fonctionnalités des services et de l'architecture 5G :

Le projet 5GMED a défini un ensemble de cas d'usage pour représenter les défis liés à la mobilité connectée et automatisée coopérative et aux applications ferroviaires.

Conduite à distance : Permet aux véhicules autonomes de demander une assistance à distance dans des situations de trafic complexes. Un conducteur à distance prend le contrôle jusqu'à ce que le véhicule atteigne une position sûre pour continuer à conduire.

Digitalisation des infrastructures routières : Améliorer la sécurité et l'efficacité sur les autoroutes. Un Centre de Gestion du Trafic utilisera des stratégies intelligentes basées sur les informations provenant des véhicules et des capteurs routiers pour gérer le trafic de manière efficace en temps réel.

Services de communication ferroviaire améliorés : Incluent des services tels que la surveillance des capteurs embarqués, la sécurité ferroviaire, la connectivité Wi-Fi de haute qualité et les services mobiles multi-utilisateurs.

Info divertissement Follow-ME : Fournir un contenu multimédia de haute qualité, incluant le streaming en direct, la vidéoconférence et la réalité virtuelle aux passagers voyageant à grande vitesse en voiture ou en train. Le défi est d'assurer un service ininterrompu pendant que les utilisateurs voyagent le long du corridor transfrontalier.

Un pas en avant dans la feuille de route communautaire

Le projet 5GMED s'aligne sur les objectifs de l'Union européenne en matière de déploiement de la 5G, notamment les objectifs énoncés dans le Plan d'Action 5G et la Communication sur la Décennie Numérique, qui visent un déploiement complet de la 5G d'ici 2030.

5GMED est l'initiative correspondant au Corridor Méditerranéen, où se produisent 55% du trafic routier et 65% du trafic ferroviaire entre l'Espagne et la France, et la seule à avoir réuni des cas d'usage routiers et ferroviaires sous un même projet. D'autres corridors européens ont promu des tests liés au transport de marchandises par camion ou par mer, comme les projets 5GBlueprint ou 5GRail.

Dans cette optique, 5GMED a le potentiel de servir de modèle pour des initiatives similaires dans d'autres régions et pays. Les défis et solutions abordés par le projet, allant de la réduction des temps d'interruption de service pour les véhicules connectés et autonomes à l'amélioration des communications ferroviaires, ont des implications au-delà du Corridor Méditerranéen. Cela ouvre non seulement la voie à des déplacements plus fluides et plus sûrs des personnes et des marchandises, mais pose également les bases de systèmes de transport plus durables et interconnectés dans le monde entier.

Media contact: Estel Estopiñan, [email protected], +34 656258394; Emily Henley, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449690/Mobile_World_Capital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2289657/4786209/Mobile_World_Capital_Barcelona_Logo.jpg

27 juin 2024 à 08:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :