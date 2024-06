Yard Force dévoile le nettoyeur haute pression EW U13B - Une puissance et une efficacité inégalées pour tous vos besoins de nettoyage





Yard Force est fier d'annoncer le lancement du nettoyeur haute pression EW U13B, une solution de nettoyage avancée et puissante conçue pour s'attaquer aux saletés les plus difficiles. Avec un moteur impressionnant de 1 800 W, une pression de fonctionnement maximale de 135 bars et un débit d'eau de 450 l/h, l'EW U13B établit un nouveau standard en matière de performance de nettoyage. Le nettoyeur haute pression Yard Force EW U13B est maintenant disponible à l'achat sur Amazon.de ici.

Caractéristiques principales du nettoyeur haute pression Yard Force EW U13B :

Un moteur universel puissant : fonctionnant à 230 V/50 Hz, l'EW U13B est doté d'un moteur robuste de 1 800 W conçu pour offrir une efficacité de nettoyage maximale. Il est ainsi idéal pour un large éventail de tâches de nettoyage, des terrasses aux allées en passant par les véhicules et les meubles d'extérieur.

fonctionnant à 230 V/50 Hz, l'EW U13B est doté d'un moteur robuste de 1 800 W conçu pour offrir une efficacité de nettoyage maximale. Il est ainsi idéal pour un large éventail de tâches de nettoyage, des terrasses aux allées en passant par les véhicules et les meubles d'extérieur. Une pompe en aluminium de haute qualité : l'EW U13B est équipé d'une pompe en aluminium de haute qualité capable d'atteindre une pression de fonctionnement maximale de 135 bars et une pression nominale d'environ 90 bars. Cela garantit une durabilité et des performances constantes, offrant aux utilisateurs une puissance de nettoyage fiable.

l'EW U13B est équipé d'une pompe en aluminium de haute qualité capable d'atteindre une pression de fonctionnement maximale de 135 bars et une pression nominale d'environ 90 bars. Cela garantit une durabilité et des performances constantes, offrant aux utilisateurs une puissance de nettoyage fiable. Un débit d'eau efficace : le nettoyeur haute pression fournit un débit d'eau efficace pouvant atteindre 450 litres par heure, avec une température maximale de l'eau de 40 °C. Ce débit d'eau élevé garantit un nettoyage en profondeur et efficace d'une grande variété de surfaces et d'applications.

le nettoyeur haute pression fournit un débit d'eau efficace pouvant atteindre 450 litres par heure, avec une température maximale de l'eau de 40 °C. Ce débit d'eau élevé garantit un nettoyage en profondeur et efficace d'une grande variété de surfaces et d'applications. Un équipement complet : l'EW U13B est entièrement équipé d'un tuyau haute pression de 6 mètres et d'un câble d'alimentation de 5 mètres, offrant une portée étendue et une grande flexibilité pour les différentes tâches de nettoyage. L'inclusion d'une buse turbo augmente la puissance de nettoyage, tandis que l'enrouleur de tuyau pratique permet de ranger et de gérer facilement le tuyau haute pression.

l'EW U13B est entièrement équipé d'un tuyau haute pression de 6 mètres et d'un câble d'alimentation de 5 mètres, offrant une portée étendue et une grande flexibilité pour les différentes tâches de nettoyage. L'inclusion d'une buse turbo augmente la puissance de nettoyage, tandis que l'enrouleur de tuyau pratique permet de ranger et de gérer facilement le tuyau haute pression. Un design et des fonctions pratiques bien pensés : l'EW U13B est équipé d'un pistolet à mousse séparé pour l'application de détergent, d'un réservoir de détergent intégré pour plus de commodité, d'une buse turbo pour un nettoyage intensif et d'un enrouleur de tuyau pratique pour une gestion aisée du tuyau. Il comprend en outre un porte-câble, des roues de transport et une poignée extensible pour une mobilité et un stockage sans effort.

Populaire auprès de la clientèle en Allemagne :

Le nettoyeur haute pression Yard Force EW U13B a rapidement gagné en popularité sur le marché allemand en raison de sa puissance exceptionnelle, de son efficacité et de son ensemble complet de fonctionnalités. Disponible sur Amazon.de, ce nettoyeur haute pression continue de faire l'objet de commentaires positifs et d'une forte demande de la part de clients satisfaits.

Disponibilité et achat :

Pour plus d'informations et pour acheter le nettoyeur haute pression Yard Force EW U13B, rendez-vous sur Amazon.de.

À propos de Yard Force :

Yard Force est un leader mondial en matière d'outils de jardinage innovants et d'équipements motorisés pour l'extérieur. Réputés pour notre engagement envers la qualité, la performance et la satisfaction de nos clients, nous nous efforçons continuellement d'améliorer l'expérience de plein air avec nos produits de pointe. Yard Force se consacre à fournir des solutions fiables et efficaces qui répondent aux divers besoins de nos clients.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 juin 2024 à 08:35

