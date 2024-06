Yard Force EasyMow 260B - La solution ultime pour un entretien sans effort de la pelouse





Yard Force est ravi de présenter l'EasyMow 260B, un robot tondeuse automoteur conçu pour assurer un entretien efficace et sans effort des pelouses dans les jardins d'une superficie maximale de 260 mètres carrés. Avec ses caractéristiques conviviales et sa technologie avancée, l'EasyMow 260B devient rapidement un favori parmi les propriétaires sur le marché allemand, disponible sur Amazon.de ici.

Caractéristiques principales du Yard Force EasyMow 260B :

Couverture efficace : capable d'entretenir des pelouses jusqu'à 260 mètres carrés, l'EasyMow 260B assure une couverture complète et un jardin bien entretenu.

Fonctionnement convivial : doté de commandes simples, du Bluetooth et d'une gestion par application, l'EasyMow 260B offre une utilisation transparente. Les utilisateurs peuvent facilement définir des programmes de tonte et ajuster les paramètres à partir de leurs smartphones.

Performances élevées : équipée d'une batterie lithium-ion de 20 V / 2,0 Ah, cette tondeuse offre une puissance fiable pour des performances constantes. Les cellules lithium-ion robustes garantissent une durée de vie et une efficacité durables de la batterie.

Coupe précise : avec une largeur de coupe de 160 mm et des hauteurs de coupe réglables de 20 mm à 55 mm sur trois niveaux, l'EasyMow 260B offre des résultats de tonte précis et personnalisables.

Fonction de coupe des bordures : conçue pour garder les jardins propres et bien rangés, la fonction de coupe des bordures permet d'obtenir des bordures nettes et un aspect soigné.

Système de paillage : le système de paillage intégré hache finement l'herbe coupée et la répartit sur la pelouse, favorisant ainsi un jardin plus sain en restituant les nutriments au sol.

Contenu de l'emballage :

1x robot tondeuse

1x station de charge

80 m de câble périphérique

100x piquets de fixation

9 m de câble d'alimentation

3x lames de rechange

3x vis de rechange

3x connecteurs de câble

1x règle d'écartement

1x manuel d'utilisation

Remarque : lors de la première utilisation quotidienne, l'EasyMow 260B tond les bords de la pelouse avant de tondre toute la surface du jardin. Il est essentiel de s'assurer que le câble périphérique est correctement posé pour éviter tout problème de fonctionnement, car la tondeuse se base sur le câble périphérique pour définir sa zone de travail.

Populaire auprès de la clientèle allemande :

Le Yard Force EasyMow 260B a acquis une grande popularité sur le marché allemand, les clients étant très satisfaits de ses performances et de sa facilité d'utilisation. Disponible sur Amazon.de, ce produit continue de faire l'objet de commentaires positifs et d'une forte demande.

Pour plus d'informations et pour acheter le Yard Force EasyMow 260B, rendez-vous sur Amazon.de.

À propos de Yard Force :

Yard Force est un leader mondial en matière d'outils de jardinage innovants et d'équipements motorisés pour l'extérieur. Connus pour notre dévouement à la qualité, à la performance et à la satisfaction du client, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience du jardinage grâce à nos produits de pointe. Yard Force s'engage à fournir des solutions fiables et efficaces qui répondent aux divers besoins de nos clients.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 juin 2024 à 08:35

