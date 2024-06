Avis aux médias - CT Real Estate Investment Trust présente ses résultats du deuxième trimestre





TORONTO, le 27 juin 2024 /CNW/ - La fiducie de placement CT REIT (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) organise une conférence téléphonique concernant ses résultats du deuxième trimestre de 2024.

QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2024

QUAND : Publication des résultats le jeudi 1er août 2024, après la clôture du marché

Conférence téléphonique tenue le vendredi 2 août 2024, à 9 h (HE)

LIEN VERS LA DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/gk7d42rk/

La conférence téléphonique sera diffusée intégralement et en direct à 9 h (HE) à l'adresse www.ctreit.com dans la section « Events and Webcast » sous « News and Events » et sera archivée pendant 12 mois.

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : Pour les analystes de couverture seulement :

https://register.vevent.com/register/BI45b6c1c3844b45988b3ba62aa949f558

Après votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer et le NIP unique pour vous joindre à l'appel.

SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)

27 juin 2024 à 08:30

