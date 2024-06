Rapport annuel mondial d'activités et de développement durable pour l'EX24 de CAE : une année d'avancées stratégiques et de croissance durable





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - CAE (NYSE: CAE) (TSX: CAE) a le plaisir de dévoiler son Rapport annuel mondial d'activités et de développement durable pour l'EX24. Ce document exhaustif souligne les progrès de CAE dans l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et économiques dans l'ensemble de ses activités. Il met en évidence les actions concrètes prises pour favoriser une croissance durable et produire des résultats positifs pour les parties prenantes et la société en général.

« À CAE, nous élevons notre engagement envers le développement durable, non seulement en tant que responsabilité d'entreprise, mais aussi en tant qu'impératif commercial qui nous place à l'avant-garde de notre industrie », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Notre approche globale nous permet de saisir une plus grande part du marché, démontrant ainsi le leadership et l'innovation dans toutes les facettes de notre entreprise. »

Ce rapport agit comme un moyen transparent d'interagir avec les clients, les employés, les investisseurs, les fournisseurs et les partenaires communautaires, en travaillant ensemble pour un avenir plus sécuritaire et plus durable.

« En intégrant le développement durable aux activités de CAE, nous créons de la valeur à long terme non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toutes nos parties prenantes », a déclaré Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes à CAE. « Nos actions visant à renforcer l'impact positif de nos produits et solutions sur l'environnement deviennent un avantage concurrentiel encore plus important et un élément clé de la décarbonation de nos clients. »

Le rapport présente les progrès remarquables de CAE en matière de gérance environnementale, de responsabilité sociale et de pratiques commerciales durables, en présentant des faits saillants clés tels que :

Stratégie intégrée pour le carbone : Nous continuons de mettre en oeuvre une approche globale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à la source. Nos objectifs à court terme ont été soumis pour validation auprès de la SBTi et nous continuons d'intégrer les considérations relatives au carbone dans notre prise de décision et nos processus d'affaires.

En tant qu'agent de changement proactif, nous mobilisons nos partenaires avec le lancement de notre programme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, CAE Résilients ensemble. Le programme est conçu pour renforcer mutuellement l'excellence opérationnelle et le développement durable grâce à la collaboration et à des initiatives innovatrices. Faire progresser la DEI et les relations avec les peuples autochtones : Nous continuons de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion en tant qu'impératif commercial et nous avons commencé notre parcours de collaboration avec les communautés autochtones. Cela souligne notre intégration de divers points de vue dans nos pratiques commerciales et nos activités d'engagement communautaire.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

