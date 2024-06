BOMBAY SAPPHIRE® présente le BOMBAY SAPPHIRE SUNSET®, un gin en édition spéciale qui saisit l'essence du soleil couchant





BOMBAY SAPPHIRE®, la principale marque de gin de qualité supérieure dans le monde, annonce le lancement du BOMBAY SAPPHIRE SUNSET®, un nouveau gin inspiré de la douce chaleur et de l'éclat orangé du soleil couchant. Ce gin aromatique en édition spéciale est infusé d'épices réconfortantes et de mandarine douce-amère d'Espagne, l'équilibre parfait du gin idéal pour se retrouver et se détendre entre ami·e·s au coucher du soleil.

Le lancement présente une expression unique d'arômes, mariant le goût caractéristique des dix plantes exotiques de la marque avec trois autres ingrédients ? le curcuma doré, la cardamome blanche d'Inde et la mandarine d'Espagne ? pour un gin vif et magnifiquement équilibré. Le BOMBAY SAPPHIRE SUNSET® rehausse le gin tonique classique avec des épices chaudes et une douceur subtile, le tout garni d'une simple tranche d'orange. Avec l'inspiration d'Ivano Tonutti, ancien maître de la botanique de BOMBAY SAPPHIRE®, chaque plante est méticuleusement choisie, ce qui met en valeur l'ingéniosité et la polyvalence de la marque. Ces éditions spéciales amènent les amateurs à rehausser leurs cocktails classiques et à découvrir de nouvelles boissons originales et créatives.

« J'ai travaillé en étroite collaboration avec notre maîtresse distillatrice, Anne Brock, pour créer une combinaison subtile d'épices réconfortantes et de notes d'agrumes qui rehaussent véritablement le profil aromatique complexe du gin BOMBAY SAPPHIRE®, et qui procurent une chaleur vivante et un goût rafraîchissant », a indiqué Ivano Tonutti. « Le BOMBAY SAPPHIRE SUNSET® est l'équilibre entre la cardamome et le curcuma, et les notes douces-amères de la mandarine d'Espagne séchée au soleil, un mélange d'épices aromatiques et de chaleur, tout comme les derniers rayons du soleil. »

Conçu pour être polyvalent, le BOMBAY SAPPHIRE SUNSET® permet une transition en douceur de l'apéritif de fin d'après-midi au rendez-vous de soirée pour les amateurs de gin. Ce gin du crépuscule brille dans un Sunset & tonique garni d'une tranche d'orange et d'anis étoilé pour une présentation séduisante et une infusion de saveurs. Il offre une touche rafraîchissante idéale pour les chaudes soirées d'été à l'extérieur, qu'il soit dégusté de façon traditionnelle ou dans des créations comme le Sunset Negroni. Il suit le même procédé méticuleux que tous les gins BOMBAY SAPPHIRE®; les plantes sont délicatement suspendues dans des paniers en cuivre pendant la distillation, ce qui garantit un arôme distinct et tout en subtilités. Chaque cuvée est produite dans la célèbre distillerie de Laverstoke Mill, dans la campagne pittoresque du Hampshire, ce qui permet à la marque de maintenir son engagement envers l'excellence dans chaque goutte.

« Les consommateur·rice·s recherchent continuellement la profondeur et la découverte des gins. BOMBAY SAPPHIRE® se consacre donc à promouvoir la créativité et le savoir-faire. Nos éditions spéciales, qui s'inspirent de la nature, sont des versions uniques de notre gin. Nous nous réjouissons que les amateur·rice·s puissent stimuler leur créativité avec des cocktails inventifs, de jour comme de soir, avec le nouveau BOMBAY SAPPHIRE SUNSET® », a souligné James Fisher, directeur principal de la marque chez BOMBAY SAPPHIRE® Canada. « Notre plus récent mariage de saveurs s'appuie sur notre engagement pour l'innovation, proposant des variantes naturellement rehaussées des cocktails au gin traditionnels. Il est idéal pour sublimer votre prochaine création. »

Inspirée par l'arôme ardent de la mandarine d'Espagne et les propriétés botaniques du BOMBAY SAPPHIRE SUNSET®, BOMBAY SAPPHIRE® souhaite que la population canadienne profite d'incroyables couchers de soleil, ici et ailleurs, grâce à un concours exclusif. Une personne chanceuse gagnera un bon applicable lors d'un voyage en Espagne, où elle aura l'occasion d'assister à l'un des spectacles les plus grandioses offerts par la nature : un coucher de soleil à couper le souffle.

Les amateurs peuvent participer au concours et courir la chance de remporter le prix à l'adresse bombaysunsetcontest.ca entre le 24 juin 2024 à minuit, heure de l'Est (HE) et le 31 août 2024 à 23 h 59 HE. Le tirage au sort aura lieu le 6 septembre 2024.

Le BOMBAY SAPPHIRE SUNSET® est désormais en vente. Il invite les amateurs de gin à explorer de nouveaux et palpitants mariages de saveurs et à laisser libre cours à leur créativité de cocktails originaux.

NOTES AUX RÉDACTEURS

BOMBAY SAPPHIRE Sunset® & tonique

1,5 oz de BOMBAY SAPPHIRE SUNSET ®

3,5 oz de soda tonique de qualité supérieure (Fever-Tree de préférence)

Tranche d'orange (garniture)

Anis étoilé (garniture)

Verser et disposer le tout sur des glaçons (commencer par la tranche d'orange) et ajouter les garnitures. Servir dans un verre à vin ou à gin.

BOMBAY SAPPHIRE Sunset® Negroni

1 oz de BOMBAY SAPPHIRE SUNSET ®

1 oz de vermouth doux MARTINI ® Rosso

Rosso 1 oz de spiritueux amer

Zeste d'orange (garniture)

Anis étoilé (garniture)

Verser le tout sur les glaçons et mélanger. Ajouter les garnitures au goût et servir dans un verre à gin.

À PROPOS DE BOMBAY SAPPHIRE®

Le gin BOMBAY SAPPHIRE® a été créé à partir d'une recette de 1761. Il équilibre parfaitement une combinaison unique de dix plantes exotiques sélectionnées à la main un peu partout dans le monde. La conception de la distillerie BOMBAY SAPPHIRE® à Laverstoke Mill a obtenu un prix BREEAM pour sa durabilité. C'est là que se déroule le processus unique d'infusion à la vapeur, qui permet de saisir habilement les arômes naturels des plantes, et d'obtenir le goût frais et vibrant qui caractérise BOMBAY SAPPHIRE®. La marque BOMBAY SAPPHIRE® a pour mission d'offrir le gin international le plus durable au monde, avec les dix espèces botaniques certifiées comme telles. Elle fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, établie à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited.

À PROPOS DE BOMBAY SAPPHIRE® ET DE LA CRÉATIVITÉ

Avec sa campagne « Stir Creativity » (Un Trait de Créativité), lancée en 2018, BOMBAY SAPPHIRE mène une mission mondiale : un appel à la créativité. La marque propose des programmes promotionnels, notamment le concours du barman le plus créatif (World's Most Imaginative Bartender), qui se déroule aux États-Unis depuis onze ans, et accueille le Glasshouse Project, un programme promotionnel international qui réunit les meilleurs barmans du monde dans le cadre d'ateliers créatifs conçus pour repousser les limites en matière de cocktails.

Pendant huit ans, BOMBAY SAPPHIRE a organisé The Artisan Series, un concours créé par la marque pour offrir aux artistes émergents une plateforme internationale. Elle s'est également associée à des artistes et créateur·rice·s de renom tels que Tracey Emin, Thomas Heatherwick et Tom Dixon dans le cadre du concours BOMBAY SAPPHIRE® Designer Glassware.

Aucun achat n'est requis pour participer au concours ou gagner le prix. Aucune valeur pécuniaire. Doit avoir 19 ans ou plus au moment de la participation. Doit être résident canadien (sauf le Qc, les T. N.-O., le Yukon et le N.-B.). Le concours commence le 24 juin 2024 à minuit, heure de l'Est (HE) et se termine le 31 août 2024 à 23 h 59 HE. Le ou la gagnant(e) recevra un courriel dans les 5 jours suivant la date du tirage.

www.bombaysapphire.com/ca/fr

www.instagram.com/bombaysapphire

www.facebook.com/BombaySapphire

CONSOMMEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.

CONSOMMEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE. © 2024. BOMBAY SAPPHIRE ET BOMBAY SAPPHIRE SUNSET ET LEUR HABILLAGE COMMERCIAL RESPECTIF SONT DES MARQUES DÉPOSÉES. GIN À 43 % D'ALCOOL PAR VOLUME.

27 juin 2024 à 08:05

