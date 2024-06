L'une des 5 plus grandes entreprises mondiales de biotechnologie adopte la solution LifeSphere® pour la vigilance, les comptes-rendus et l'analyse





Cette entreprise des sciences de la vie de premier plan normalisera ses opérations de sécurité sur LifeSphere, une plateforme technologique alimentée par le cloud et basée sur des cas d'utilisation d'IA générative dans le domaine des sciences de la vie.

La société utilisera la solution LifeSphere pour la vigilance, les comptes-rendus et l'analyse en vue de traiter environ 600 000 cas d'effets indésirables chaque année.

BOSTON, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, une société technologique à l'avant-garde des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui que l'une des plus grandes sociétés de biotechnologie au monde utilise sa solution LifeSphere® pour la vigilance, les comptes-rendus et l'analyse.

La société, qui traite plus de 600 000 cas d'événements indésirables par an et qui évolue dans tous les domaines thérapeutiques et dispositifs médicaux modernes, considère que la consolidation sur LifeSphere des activités de sécurité de base des systèmes patrimoniaux sur site est un moyen puissant de rationaliser le traitement de volumes élevés de données entrantes afin d'assurer une sécurité inégalée pour les patients.

En tant que membre du Conseil d'IA générative des sciences de la vie , l'innovateur en biotechnologie est particulièrement désireux d'exploiter les capacités de LifeSphere NavaX, le moteur d'informatique cognitive de nouvelle génération d'ArisGlobal. L'organisation travaille en étroite collaboration avec ArisGlobal afin de mettre encore plus à contribution les technologies de pointe, notamment l'IA générative, afin de révolutionner les processus de pharmacovigilance (PV) à l'échelle mondiale.

Commentant cette dernière victoire prestigieuse, Rajendra Hattarki, premier vice-président et responsable mondial des activités de consultance chez ArisGlobal, a déclaré : « Qu'une autre marque mondiale de premier plan dans le domaine des sciences de la vie capitalise activement sur tout ce que LifeSphere rend possible dans l'automatisation des processus clés de sécurité, est une nouvelle confirmation de la montée en puissance d'initiatives et de priorités agressives et importantes en matière d'automatisation et d'IA, pour lesquelles LifeSphere est actuellement une solution de base . Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape avec une organisation aussi fantastique et nous anticipons d'autres réussites ensemble à l'avenir ».

Ann-Marie Orange, présidente en exercice et responsable mondiale de la recherche et du développement, a ajouté: « LifeSphere est une solution tangible pour l'industrie pharmaceutique, permettant la mise en oeuvre de solutions d'IA et d'IA générative dès maintenant. Pour cette dernière entrée en service, notre plateforme offre un accès à la demande aux toutes dernières capacités d'automatisation avancées, une évolutivité sans précédent et une conformité réglementaire sans effort dans chaque processus au sein de cette puissante plateforme. Lifesphere, en tant que solution SaaS, libère les ressources vitales de l'industrie pharmaceutique qui géraient auparavant les systèmes et l'infrastructure internes. La standardisation de LifeSphere améliore considérablement les processus de sécurité et leur livraison efficace, ce qui permet aux organisations pharmaceutiques de se concentrer sur leurs activités de base ».

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, société de technologie innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, transforme la manière dont les sociétés de sciences de la vie les plus prospères développent des percées et mettent de nouveaux produits sur le marché. ArisGlobal a son siège aux États-Unis et des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'informations, suivez ArisGlobal sur LinkedIn ou consultez www.arisglobal.com.

