Steelite International acquiert Utopia Tableware Ltd, accélérant ainsi son expansion mondiale dans des régions et des catégories clés





YOUNGSTOWN, Ohio, et STOKE-ON-TRENT, Angleterre, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Steelite International (« Steelite » ou la « société »), l'un des principaux fournisseurs et fabricants mondiaux primés de produits de table et de buffet ainsi que de solutions d'éclairage dans le secteur mondial de l'hôtellerie et de la restauration, a aujourd'hui annoncé avoir acquis Utopia Tableware Ltd (« Utopia »). Cette acquisition permet à Steelite d'ajouter à son empreinte mondiale et son portefeuille étendu les actifs d'Utopia : des lignes de produits innovantes, des marques de premier plan, un centre de distribution centralisé et une usine de décoration ultramoderne. En renforçant son offre et ses infrastructures, Steelite poursuit ainsi sa croissance au Royaume-Uni et en Europe continentale. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



Fondée en 2000 et basée à Chesterfield, au Royaume-Uni, Utopia propose une gamme étendue de vaisselle, de verrerie et d'accessoires conçus pour le marché de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que celui du verre de marque. Elle met l'accent sur le développement de nouveaux produits, sur des solutions de présentation innovantes et sur un éventail de produits classiques indispensables. Utopia et Steelite ont entamé un partenariat commercial en 2023 lorsque cette dernière est devenue le distributeur exclusif des produits d'Utopia, de Pasabahce et de Nude aux États-Unis.

Steelite a racheté Utopia à son fondateur et PDG, Mark Rammell, et à sa famille, qui ont fait d'Utopia l'un des principaux fournisseurs de vaisselle au Royaume-Uni.

« Mark Rammell et son équipe ont créé une société dont les produits, le personnel et la culture sont formidables. Nous sommes convaincus qu'Utopia est le complément idéal de Steelite », a déclaré John Miles, PDG de Steelite International. « En outre, l'acquisition d'Utopia témoigne de notre engagement profond et du fait que nous sommes convaincus que l'industrie mondiale de l'hôtellerie et de la restauration a encore de beaux jours devant elle. Cette combinaison permettra à nos clients et aux utilisateurs finaux de bénéficier d'une gamme étendue de produits innovants et d'un service exceptionnel qui est devenu synonyme des deux sociétés. »

« Rejoindre Steelite, une société qui partage notre vision de la croissance et notre engagement à l'égard des mêmes valeurs fondamentales, nous permet d'envisager un avenir prometteur », a déclaré Mark Rammell. « Cette acquisition place notre société entre d'excellentes mains, nous garantissant ainsi de poursuivre notre succès, notre croissance et notre innovation. Ensemble, les deux sociétés peuvent s'appuyer sur leurs solides fondations afin de développer de nouveaux projets encore plus grands pour nos précieux clients. »

Steelite est majoritairement détenue par Arbor Investments, une société de capital-investissement spécialisée qui se consacre exclusivement à l'acquisition d'entreprises de premier plan dans le secteur de l'alimentation, des boissons et des industries connexes. Arbor a acquis Steelite en décembre 2019. Elle a réalisé d'importants investissements pour développer la société à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions. La transaction d'Utopia représente la septième acquisition de Steelite sous l'égide d'Arbor.

« Nous ne pouvons pas imaginer une meilleure adéquation entre deux sociétés. Les symétries entre les cultures, les produits et les approches du service à la clientèle sont vraiment convaincantes », a déclaré George Russell, directeur d'Arbor. « Utopia apporte une équipe et une expertise opérationnelle formidables ainsi que des capacités numériques à la pointe de l'industrie que nous prévoyons d'exploiter dans l'ensemble de la plateforme mondiale de Steelite. Cet accord permet à Steelite d'accélérer rapidement ses plans de croissance internationale, tout en renforçant l'offre de produits et de services qu'elle propose à ses principaux clients aux États-Unis et au Royaume-Uni. »

À propos de Steelite International

Steelite International, dont le siège se trouve à Youngstown, dans l'Ohio, est l'un des principaux concepteurs, distributeurs, fabricants et fournisseurs primés de produits de table et de buffet ainsi que de solutions d'éclairage dans le secteur mondial de l'hôtellerie et de la restauration. Ses produits sont vendus à plus de 30 000 utilisateurs finaux dans 140 pays. La société fabrique des produits dans trois usines, qui s'étendent sur plus de 600 000 pieds carrés, situées à Stoke-On-Trent (Royaume-Uni), Manlius (New York) et Tijuana (Mexique). Elle s'approvisionne en produits dans 17 pays différents.

www.steelite.com

À propos d'Arbor Investments

Fondée en 1999, Arbor Investments est une société de capital-investissement spécialisée qui se consacre exclusivement à l'acquisition d'entreprises de premier plan dans le secteur de l'alimentation, des boissons et des industries connexes. À ce jour, la société a acquis ou investi dans plus de 85 entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons et d'autres secteurs connexes en Amérique du Nord. Le siège d'Arbor est situé à Palm Beach, en Floride. Elle possède également des bureaux à Chicago et à New York.

www.arborpic.com

27 juin 2024 à 08:00

