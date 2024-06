La gouverneure générale reconnaît des personnes exceptionnelles en les nommant ou promouvant au sein de l'Ordre du Canada





OTTAWA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a annoncé 83 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, à savoir 1 compagnon, 16 officiers, 2 officiers honoraires et 64 membres. Deux nominations sont des promotions au sein de l'Ordre.

Créé en 1967, l'Ordre du Canada récompense les réalisations exceptionnelles et les contributions remarquables. Au fil des ans, les membres de l'Ordre ont été honorés pour avoir stimulé l'innovation, façonné notre identité collective et enrichi la société canadienne.

« L'Ordre du Canada permet de rendre hommage à des personnes qui ont eu un effet positif et durable sur des communautés au Canada ou qui ont fait honneur à notre pays à l'étranger. Au moment où nous faisons des progrès pour rendre l'Ordre du Canada plus représentatif de la diversité de notre pays, j'invite les Canadiens et Canadiennes à soumettre la candidature de personnes inspirantes de tous horizons et de différentes origines. Je félicite les personnes nommées. Je remercie également ceux et celles qui, en proposant ces candidatures, ont mis en lumière les réussites, la détermination et le talent exceptionnel de ces personnes. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il rend hommage à des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation.

L'Ordre a pour devise DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, qui se traduit par : « Ils désirent une patrie meilleure ».

Les nominations sont faites par le gouverneur général sur la recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada .

. Les officiers et les membres peuvent être promus au sein de l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations exceptionnelles. Une personne ne peut être ainsi promue que cinq ans après sa dernière nomination.

Les non-Canadiens sont admissibles à une nomination honorifique à l'Ordre si leurs contributions ont profité ou fait honneur aux Canadiens ou au Canada .

. Les personnes nommées recevront leur insigne lors d'une cérémonie d'investiture qui aura lieu à une date ultérieure. Les dates de ces cérémonies seront annoncées en temps voulu.

