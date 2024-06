Le Canada amorce la conception détaillée, la construction et les tests du Canadarm3 de la station Gateway





LONGUEUIL, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise MDA Space de Brampton recevra 999,8 millions de dollars pour poursuivre les travaux et amorcer la conception, la construction et les tests du Canadarm3. Ce sont les dernières étapes avant que ce système robotisé sophistiqué du Canada soit acheminé à la station spatiale lunaire Gateway, la prochaine grande initiative internationale dans le domaine de l'exploration spatiale habitée.

En orbite autour de la Lune, la station Gateway sera située mille fois plus loin de la Terre que la Station spatiale internationale (SSI). Des astronautes y séjourneront de façon ponctuelle, contrairement à la SSI, habitée en permanence. Le Canadarm3 sera un élément essentiel de la station Gateway : il permettra d'en assurer l'inspection, la maintenance et la réparation, de déplacer des modules, de mener des expériences scientifiques en orbite lunaire, d'aider les astronautes sortis dans l'espace et d'attraper les vaisseaux spatiaux qui y seront envoyés. Comme dans le cas de la station Gateway, le Canadarm3 fonctionnera avec une grande autonomie, avec un minimum d'intervention humaine directe. C'est là une avancée majeure sur le plan des capacités des engins spatiaux.

Le Canada soutient les petites et moyennes entreprises innovatrices et les organismes de recherche de partout au pays. Grâce à l'application de la Politique des retombées industrielles et technologiques, il est en effet prévu que des centaines d'organisations canadiennes participent au projet du Canadarm3. À leur tour, ces entreprises auront l'occasion de mettre à profit leurs capacités pour soutenir les activités spatiales de pointe, comme la maintenance d'engins en orbite, le ravitaillement de satellites, l'amélioration des missions, la gestion des débris spatiaux et l'assemblage d'infrastructures spatiales. Le Canadarm3 fait progresser les entreprises canadiennes et leurs technologies.

« Ce contrat souligne l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard du prochain chapitre de l'exploration de la Lune. Le Canadarm3 s'inscrit dans nos investissements stratégiques en robotique spatiale et souligne notre détermination à soutenir l'innovation. En plus de renforcer le rôle du Canada dans le développement et le maintien en poste de grands talents et d'innovateurs de réputation internationale, cette initiative soutient des emplois de grande qualité et offre des possibilités de croissance dans notre secteur spatial en plein essor. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis des décennies, la robotique canadienne joue un rôle essentiel et révolutionnaire dans les domaines de l'assemblage et de la maintenance de systèmes spatiaux ainsi que de la recherche scientifique. Notre expertise est reconnue et recherchée à l'échelle internationale. L'Agence spatiale canadienne est fière de perpétuer ce riche héritage en mettant au point et en fournissant à la station Gateway le système robotisé complexe de nouvelle génération Canadarm3. »

Lisa Campbell, présidente, Agence spatiale canadienne

« Nous entamons une période fascinante où le Canadarm3 prendra forme dans notre atelier de production. La participation du Canada au programme Artemis renforce le leadership de notre pays et de notre secteur spatial en ce début de nouvelle ère de l'exploration spatiale. En tirant parti de la technologie dérivée du Canadarm3, MDA Space a lancé une nouvelle gamme de robots spatiaux commerciaux qui permettra à des clients du monde entier d'avoir accès aux solutions et aux services de robotique spatiale les plus éprouvés au monde. »

Mike Greenly, directeur général, MDA Space

Le Canadarm3, dont le lancement est prévu pour 2029 au plus tôt, sera formé d'un grand bras robotisé de nouvelle génération, d'un petit bras robotisé agile et d'un ensemble d'outils spécialisés.

Les opérations du Canadarm3 seront menées entièrement à partir du Canada. Ce sera pour le Canada une étape importante en matière de capacités et qui lui permettra de demeurer parmi les principaux pays dotés d'un programme spatial.

Sur une période de 10 ans, les investissements du Canadarm3 devraient créer et maintenir plus de 1000 emplois bien rémunérés dans un secteur industriel qui compte parmi les plus innovateurs et les plus fortement axés sur la recherche-développement.

En avril 2024, MDA Space a lancé une série de produits et de services commerciaux de robotique dérivés de la technologie du Canadarm. Des robots spatiaux canadiens ont été choisis pour deux stations spatiales commerciales en chantier, Axiom Station (en anglais seulement) et Starlab Space LLC (en anglais seulement).

En fournissant le Canadarm3 à la station Gateway, le Canada assure un brillant avenir à son programme spatial, notamment en se voyant offrir deux places à bord de vols à destination de la Lune, y compris la mission historique Artemis II de Jeremy Hansen . Cette contribution permettra également au Canada de mener des activités de démonstration technologique et de recherche de pointe qui ne peuvent être réalisées sur Terre.

