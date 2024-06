Yard Force dévoile la tondeuse à gazon sans fil LM C37B : puissante, efficace et polyvalente





Yard Force est heureuse de présenter la tondeuse à gazon sans fil LM C37B, une solution haute performance conçue pour s'attaquer facilement aux grandes pelouses. Dotée d'une largeur de coupe de 37 cm, d'un puissant système à double batterie et d'une gamme de caractéristiques pratiques, la LM C37B maintient votre pelouse propre et nette avec un minimum d'effort. La tondeuse à gazon sans fil Yard Force LM C37B est désormais disponible à l'achat sur Amazon.de ici.

Principales caractéristiques de la tondeuse à gazon sans fil Yard Force LM C37B :

Zone de coupe étendue : la LM C37B conçue pour gérer sans effort les grandes pelouses, est capable de tondre jusqu'à une surface impressionnante de 450 mètres carrés. C'est donc le choix idéal pour les propriétaires de pelouses de taille moyenne à grande qui souhaitent entretenir un jardin de manière impeccable avec un minimum d'efforts.

Puissant système à double batterie : alimentée par un système robuste à double batterie de 20V 2,5Ah, cette tondeuse à gazon vous garantit une énergie suffisante pour accomplir vos tâches de tonte. Le package comprend un chargeur 2A assurant une recharge rapide et pratique, afin que vous puissiez vous remettre au travail en un rien de temps.

Moteur efficace sans balais : au coeur de la LM C37B se trouve un moteur sans balais très efficace. Cette technologie avancée offre non seulement des performances supérieures, mais elle prolonge également la durée de vie de la tondeuse, qui devient un complément fiable et durable de vos outils de jardinage.

Largeur et hauteur de coupe polyvalentes : grâce à son ample largeur de coupe de 37 cm et un réglage central de la hauteur de coupe allant de 25 mm à 75 mm, cette tondeuse vous offre une grande flexibilité. Que vous préfériez une pelouse rase et soignée ou une pelouse plus haute et naturelle, vous pouvez obtenir facilement la longueur de brin souhaitée.

Caractéristiques pratiques pour un entretien facile de la pelouse : la LM C37B est équipée d'un sac de ramassage de 40 litres qui offre suffisamment d'espace pour l'herbe coupée, évitant ainsi de le vider fréquemment. De plus, le système de réglage de la hauteur à l'aide d'un seul bouton permet de passer très facilement d'une longueur d'herbe à une autre, en vous laissant adapter votre tonte aux besoins de votre pelouse.

Popularité des clients en Allemagne :

la tondeuse à gazon sans fil Yard Force LM C37B a rapidement gagné en popularité sur le marché allemand grâce à sa puissance, son efficacité et sa polyvalence. Disponible à l'achat sur Amazon.de, cette tondeuse à gazon continue de recevoir des commentaires positifs et une forte demande de la part de clients satisfaits.

Pour plus d'informations et pour acheter la tondeuse à gazon sans fil Yard Force LM C37B, veuillez consulter le site suivant Amazon.de.

À propos de Yard Force :

Yard Force est un leader mondial en matière d'outils de jardinage innovants et d'équipements motorisés d'extérieur. Connus pour notre engagement envers la qualité, la performance et la satisfaction client, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience d'extérieur avec nos produits de pointe. Yard Force s'engage à fournir des solutions fiables et efficaces qui répondent aux besoins divers de nos clients.

27 juin 2024 à 08:00

