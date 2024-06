Baromètre des affaires : les plans moyens de hausse des prix des PME sont au plus bas depuis mars 2021





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les propriétaires de PME prévoient d'augmenter les prix de 2,5 %, en moyenne, au cours des 12 prochains mois. Cet indicateur, qui s'est établi à 2,8 % en mai, se situe dans la fourchette cible d'inflation de la Banque du Canada (de 1 à 3 %).

Les entrepreneurs prévoient également d'augmenter les salaires de 2,5 %, en moyenne, au cours des 12 prochains mois, comparativement à 2,8 % en mai. Il faut remonter à août 2021, soit il y a presque trois ans, pour retrouver cet indicateur à un niveau encore plus bas (2,3 %).

Les résultats concernant les plans moyens de hausse des prix et des salaires enregistrés au cours des deux derniers mois donnent à penser que le sursaut observé en avril n'était qu'un phénomène passager.

« Les plans moyens de hausse des prix et des salaires se modèrent, ce qui indique que l'inflation est sur la bonne voie. Cependant, les prix demeurent beaucoup plus élevés qu'en 2019. D'autres indicateurs analysés dans le cadre de nos sondages et les commentaires de nos membres indiquent que les conditions d'affaires demeurent très difficiles et qu'une pression importante pèse sur de nombreuses PME. De plus, comme la Banque du Canada a diminué son taux directeur une seule fois, il va falloir beaucoup de temps avant que l'assouplissement de sa politique monétaire ait un impact sur la diminution des coûts d'emprunt et sur l'augmentation de la demande globale », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

En juin, les coûts très élevés d'assurance (67 %), d'occupation (48 %) et d'emprunt (46 %) créent des difficultés pour les entreprises. De plus, les coûts d'occupation ainsi que les coûts d'emprunt affectent deux fois plus d'entreprises qu'avant la pandémie, la moyenne historique de ces deux indicateurs étant de 24 %.

L'insuffisance de la demande reste le principal obstacle aux ventes ou à l'augmentation de la production pour près de la moitié (49 %) des entreprises. Il est aussi important de noter que 46 % des propriétaires de PME déclarent que leur entreprise est limitée par la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, soit 10 points de pourcentage de plus que la moyenne historique pour cet indicateur.

L'indice de confiance des PME sur 12 mois demeure relativement stable en juin, diminuant de 0,3 point pour s'établir à 56,3. Bien qu'il s'agisse d'un sommet dans les deux dernières années, l'indice est inférieur à sa moyenne historique (60).

« D'un côté, un plus grand nombre de propriétaires de PME ont récemment déclaré qu'ils sont optimistes quant à l'avenir à long terme de leur entreprise et les indices de confiance à long terme de la plupart des secteurs et des provinces ont légèrement augmenté en juin. En revanche, nous devons garder à l'esprit que de nombreuses PME éprouvent de grandes difficultés et que la survie d'un grand nombre d'entreprises ne tient qu'à un fil. Peu importe ce que disent les données macroéconomiques globales, il est évident que les PME ne se sont toujours pas pleinement rétablies », conclut Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de juin : Les résultats de juin s'appuient sur 662 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 4 et le 17 juin. Les résultats sont exacts à +/- 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible. L'indice s'approche normalement de 65 lorsque la croissance économique atteint son plein potentiel.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

