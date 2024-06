Frontgrade Gaisler remporte un contrat avec l'ESA pour la qualification en vol d'un microcontrôleur d' avionique pour engins spatiaux





L'Agence spatiale européenne (ESA) a attribué à Frontgrade Gaisler, l'un des principaux fournisseurs de microprocesseurs résistants aux radiations pour les applications spatiales, un contrat dans le cadre du programme ARTES Core Competitiveness pour qualifier le microcontrôleur GR716B pour le vol. Ce microcontrôleur de pointe est spécialement conçu pour l'avionique des engins spatiaux et son prototype devrait être commercialisé dans le courant de l'année.

Le contrat de l'ESA soutiendra le processus rigoureux de qualification en vol du GR716B en veillant à ce qu'il réponde aux normes les plus strictes en matière de fiabilité de missions spatiales critiques. La qualification en vol permettra de vérifier que le microcontrôleur peut fonctionner de manière fiable dans les conditions difficiles de l'espace.

« Nous sommes ravis de recevoir cet important contrat de l'ESA », déclare Sandi Habinc, directeur général de Frontgrade Gaisler. « Le microcontrôleur GR716B représente une avancée majeure dans notre technologie, offrant des fonctionnalités analogiques améliorées pour les missions spatiales. Ce contrat valide non seulement nos efforts, mais accélère également la mise à disposition de cette technologie à l'industrie spatiale. »

Les nombreuses interfaces offertes par le GR716B lui permettent de prendre en charge une grande variété d'applications et de faire partie intégrante de tout sous-système d'engin spatial, qu'il s'agisse d'assurer une alimentation électrique stable ou de commander des moteurs et des magnéto-coupleurs. Cette polyvalence en fait la solution idéale pour les missions spatiales avancées nécessitant des performances robustes et fiables.

« Nous sommes très heureux de soutenir le développement du GR716B dans le cadre de notre programme ARTES Core Competitiveness », déclare Domenico Mignolo, directeur par intérim de la division Technologie et produits de la direction Connectivité et communications sécurisées (CSC) de l'ESA. « Le GR716B est un produit innovant qui permettra d'améliorer la fiabilité et la flexibilité. »

Le microcontrôleur GR716B offre des capacités améliorées par rapport au microcontrôleur GR716A de la société, la dernière version offrant des performances plus élevées et une gamme plus large d'interfaces tout en maintenant la compatibilité logicielle.

Frontgrade Gaisler évalue également une solution System-in-Package GR716B, composée à la fois du microcontrôleur et de mémoire non volatile, qui simplifierait grandement l'intégration de systèmes et la conception de cartes.

À propos de Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler est l'un des principaux fournisseurs de microprocesseurs et de PI de base résistants aux radiations pour les applications critiques, en particulier dans l'industrie spatiale. Les processeurs de la société sont réputés pour leur fiabilité, leur tolérance aux pannes et aux rayonnements, ce qui les rend idéaux pour toute mission spatiale ou autre application à haute fiabilité.

À propos de la ligne de programme ARTES Core Competitiveness de l'ESA

Le programme ARTES Core Competitiveness de l'ESA vise à maintenir et à améliorer les capacités et la compétitivité de l'industrie européenne et canadienne sur le marché des communications par satellite. Ce programme combine deux éléments, ARTES Advanced Technology et ARTES Competitiveness and Growth, visant à soutenir le développement technologique du concept jusqu'au produit, système ou service complet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://connectivity.esa.int/core-competitiveness.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 juin 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :