Crown Laboratories, Inc. et BIOJUVE® célèbrent la Journée mondiale du microbiome 2024





Exploiter la puissance du microbiome cutané avec BIOJUVE

JOHNSON CITY, Tennessee, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- La recherche sur le microbiome a révolutionné notre compréhension de la santé humaine, soulignant le rôle vital que joue le microbiome de notre corps dans le maintien du bien-être général. En l'honneur de la Journée mondiale du microbiome, Crown Laboratories, Inc. ("Crown") et BIOJUVE® réaffirment leur volonté d'être les pionniers des solutions de soins du biome cutané et d'encourager les consommateurs à considérer leur microbiome comme un élément essentiel du biome cutané dans son ensemble. BIOJUVE est distribué par Crown Aesthetics, une division de Crown.

La génétique, le stress, les facteurs environnementaux, l'âge, les agents pathogènes et d'autres facteurs peuvent créer un déséquilibre dans le microbiome naturel de la peau, mais les consommateurs peuvent contribuer au rétablissement d'un équilibre avec BIOJUVE. La peau, notre plus grand organe, abrite une communauté diversifiée de micro-organismes qui forment le microbiome cutané. Ces micro-organismes jouent un rôle crucial dans la protection contre les agents pathogènes, la régulation des réponses immunitaires et l'influence sur les affections cutanées telles que l'acné et l'eczéma. Véritable probiotique cutané, BIOJUVE rétablit l'équilibre du microbiome cutané et aide à défier les signes visibles du vieillissement grâce aux probiotiques cutanés. La technologie brevetée Xycrobe de BIOJUVE va au-delà de la surface de la peau pour équilibrer le microbiome de la peau, tout en produisant naturellement des antioxydants, des protéines, des polypeptides, des acides gras et d'autres éléments, 24 heures sur 24, pour optimiser la santé et la vitalité de la peau. BIOJUVE utilise la puissance des probiotiques pour redonner vie à votre peau. Les effets sont différents des autres routines traditionnelles de soins de la peau, revitalisant et optimisant l'écosystème idéal pour la santé de la peau avec des résultats cliniquement prouvés pour une peau plus saine et d'apparence plus jeune.

BIOJUVE représente un changement de paradigme dans la science de la peau, en s'appuyant sur des technologies innovantes développées par des experts de premier plan dans le domaine et est soutenu par des dermatologues et des professionnels de l'esthétique certifiés dans le monde entier, tels que le Dr Suneel Chilukuri, dermatologue certifié à Houston, au Texas, le Dr Doris Day, dermatologue certifié à New York, et le Dr Sophie Shotter, médecin esthétique primé à Londres, au Royaume-Uni. BIOJUVE utilise sa technologie brevetée de probiotiques cutanés pour apporter des bénéfices continus à la peau et représente l'avant-garde des progrès en matière de soins du biome cutané. La marque a étendu sa science révolutionnaire aux consommateurs de 27 pays, et d'autres suivront rapidement.

« Nous sommes ravis de célébrer la Journée mondiale du microbiome en soulignant l'impact transformateur de la philosophie BIOJUVE sur la santé du biome cutané », a déclaré Thomas M. Hitchcock, Ph.D., conseiller scientifique en chef chez Crown. « BIOJUVE se consacre à l'avancement de la dermatologie par le biais d'innovations scientifiques qui respectent et améliorent le microbiome naturel de la peau. Alors que nous célébrons la Journée mondiale du microbiome, nous encourageons tout le monde à adopter une routine topique qui nourrit le microbiome de la peau afin d'optimiser le biome de la peau et donc la santé globale de la peau. »

Les formulations de BIOJUVE ne contiennent pas de produits chimiques agressifs ni d'additifs synthétiques, ce qui permet de préserver les microbes cutanés bénéfiques tout en répondant efficacement aux problèmes spécifiques de la peau. En faisant la promotion d'un mode de vie respectueux du microbiome, Crown encourage les consommateurs à faire des choix éclairés qui favorisent la santé de la peau et garantissent que le microbiome de la peau est toujours en équilibre.

À propos de Crown Laboratories, Inc.

Crown, une société privée de soins de la peau entièrement intégrée, s'engage à développer et à fournir un portefeuille diversifié de produits de soins de la peau esthétiques, haut de gamme et thérapeutiques qui améliorent la qualité de vie de ses consommateurs tout au long de leur parcours de soins de la peau. Entreprise innovante axée sur la science de la peau pour la vie, Crown poursuit sans relâche l'excellence thérapeutique et l'amélioration des résultats pour les patients, ce qui lui a permis de devenir un leader dans les domaines de la dermatologie et de l'esthétique. Crown figure depuis dix ans sur la liste Inc. 5000 des entreprises privées à la croissance la plus rapide et a étendu sa distribution à plus de 50 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.crownlaboratories.com.

27 juin 2024 à 07:13

