BioTalent Canada obtient la certification Best Places to Work de HRD Canada





BioTalent Canada est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail au Canada en 2024 par HRD Canada, principal éditeur indépendant en ressources humaines au monde.

Cette distinction survient peu après avoir obtenu la certification Meilleurs lieux de travail par Great Place to Work pour la cinquième année consécutive. Elle reflète l'engagement continu de BioTalent Canada à favoriser un milieu de travail où l'équipe constitue la priorité.

«?C'est un honneur d'être certifié l'un des meilleurs endroits où travailler au Canada, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de notre équipe à établir des relations saines qui contribuent à façonner notre organisation et notre secteur.?»

Décernées par HRD Canada, importante organisation professionnelle en RH au Canada, ces certifications viennent reconnaître les employeurs qui mettent en oeuvre des initiatives novatrices en RH visant à améliorer la réussite et la compétitivité des organisations. Les employeurs obtiennent la certification Best Workplaces in Canada en raison de leur efficacité à offrir des solutions axées sur les employés, comme :

- Conciliation travail-vie personnelle

- Environnement de travail détendu et ouvert

- Sentiment d'appartenance par l'esprit d'équipe et les activités sociales

- Solides relations avec les collègues

- Outils et ressources technologiques à jour

OBNL nationale soutenant les personnes derrière la science essentielle, BioTalent Canada soutient le développement de la main-d'oeuvre par des initiatives qui permettent aux PME du secteur de la bioéconomie d'accéder aux outils requis pour recruter et mobiliser les talents.

«?Nos résultats d'études ne cessent de démontrer l'importance de la conciliation travail-vie personnelle, de la diversité, de l'inclusion et des pratiques équitables, a insisté M. Henderson. Non seulement contribuent-ils au renforcement de la résilience organisationnelle, mais ils soutiennent également notre mission de promouvoir que les meilleures pratiques en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDEA) sont essentielles au succès d'une organisation. Nous devons être un exemple de l'intégration de ces meilleures pratiques dans notre propre gestion des talents si nous voulons en être les défenseurs.?»

Cette récente reconnaissance s'ajoute aux diverses distinctions accordées à BioTalent Canada, notamment sa certification Meilleurs lieux de travailMD 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements sur BioTalent Canada et ses programmes, allez à biotalent.ca.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Récemment certifiée Meilleurs lieux de travailMD pour 2024 et Meilleurs lieux de travail dans les soins de santé pour 2023 par Great Place to Work CanadaMD, Best Workplace par HRD Canada pour 2023 et 5-Star Diversity, Equity and Inclusion Employer par Canadian HR Reporter, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces diverses distinctions lui ont été attribuées après des analyses rigoureuses et indépendantes de l'organisation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à biotalent.ca/fr.

À propos de HRD

HRD est le principal éditeur indépendant en ressources humaines au monde (hcamag.com/ca) et rejoint tous les jours plus de 120?000 professionnels des RH établis dans cinq marchés. Il publie quotidiennement des nouvelles, des textes d'opinion et des résultats d'analyse, en plus d'une gamme croissante de rapports spéciaux, comme des résultats d'études et des classements présentant les meilleures talents, entreprises et produits du secteur.

À propos de la certification Best Place to Work de HRD Canada

Le processus de mise en candidature pour la troisième édition annuelle de Best Places to Work de HRD Canada comprenait deux étapes : l'envoi d'une mise en candidature de l'employeur et un sondage auprès des employés.

Pour la première étape, l'organisation devait remplir un formulaire détaillé comportant des questions sur des critères clés comme l'engagement des employés, le taux de roulement, l'ancienneté moyenne, la rémunération et les avantages sociaux, les programmes de santé et de mieux-être, les initiatives de diversité, le perfectionnement professionnel, la culture d'entreprise, les possibilités de travail flexible, les programmes de reconnaissance et les programmes écologiques.

Une fois la candidature acceptée, l'organisation recevait un lien vers un sondage auprès des employés à réaliser en ligne. Pour être admissible à la certification Best Places to Work, elle devait répondre à un nombre minimum d'énoncés en fonction de sa taille ? de 1 à 99 employés : minimum de 10 énoncés; de 100 à 499 employés : 20 énoncés et plus; et 500 employés et plus : 50 énoncés et plus.

Les énoncés du sondage demandaient aux employés d'évaluer leur organisation à l'égard d'une série de dimensions qui constituent des facteurs de satisfaction. L'employeur devait obtenir un taux de satisfaction globale de 75 % ou plus pour être reconnu Best Place to Work en 2024.

27 juin 2024 à 07:05

