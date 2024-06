FlightHub annonce une nouvelle option d'Annulation sans motif, offrant plus de flexibilité et de tranquillité d'esprit aux voyageurs au Canada et aux États-Unis





FlightHubMD, filiale de Momentum Ventures et agence de voyages en ligne canadienne de premier plan annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle offre d'Annulation sans motif en partenariat avec Cover Genius, une insurtech mondiale pour la protection intégrée. Cette nouvelle option, alimentée par la plateforme de distribution mondiale primée XCover de Cover Genius, offre aux clients une tranquillité d'esprit en leur permettant d'être rapidement et facilement remboursés sans fournir de motif, au cas où leurs plans changent et qu'ils doivent annuler leur vol.

Selon une analyse récente de FlightHub portant sur les 10 principaux itinéraires internationaux, cette nouvelle offre coûte 40 % de moins que le tarif de remboursement total le plus proche sur le marché.

Une couverture de remboursement accessible en quelques clics

Les clients nord-américains de FlightHub peuvent désormais ajouter l'option Annulation sans motif à leur réservation lors du paiement, leur permettant d'annuler leur voyage sans motif jusqu'à 48 heures avant le départ et de se faire rembourser jusqu'à 100 % du coût de la réservation, sans avoir à fournir de documents ou de preuves. De plus, s'ils hésitent à la prendre au moment de réserver, ils ont la possibilité d'ajouter cette option jusqu'à 24 heures après avoir effectué leur réservation via le site Web de FlightHub. Grâce à XCover, les voyageurs peuvent soumettre une demande de remboursement en quelques minutes, où qu'ils se trouvent dans le monde. Les remboursements sont rapidement versés et disponibles dans plus de 90 devises, XCover offre également un service client disponible 24h/24 et 7j/7 dans plus de 40 langues.

« Réserver des vacances sans option d'annulation peut être risqué, mais de nombreux tarifs remboursables sont hors de portée pour beaucoup de clients nord-américains. Avec notre nouvelle option d'Annulation sans motif, les voyageurs peuvent réserver leurs vacances en toute confiance en sachant que leur investissement dans le voyage est protégé, déclare Christina Allen, VP des Partenariats chez FlightHub. Cette nouvelle offre contribue à renforcer notre engagement inébranlable à améliorer l'expérience de voyage, en offrant des solutions afin d'aider à résoudre les problèmes de nos clients en matière de voyage. »

« Nous sommes ravis de nous associer à FlightHub pour offrir une option d'Annulation sans motif afin que nos clients puissent facilement et rapidement récupérer jusqu'à 100 % des frais de vol en cas d'annulation, quelle qu'en soit la raison, déclare Kyle Keogh, Directeur général des affaires, Amériques, chez Cover Genius. Nos recherches indiquent que le secteur mondial du voyage enregistre une hausse de la demande et de la satisfaction à l'égard de l'option d'Annulation sans motif. 60 % des voyageurs sont plus susceptibles de réserver un billet d'avion lorsqu'ils ont la possibilité de souscrire cette option. Ce chiffre tombe à 48 % lorsque la protection proposée exige qu'ils fournissent des documents (tels qu'un certificat médical ou une preuve de l'interruption du transport) lorsqu'ils soumettent une demande de remboursement. En proposant à nos partenaires marchands des offres de voyage innovantes telles que l'Annulation sans motif, ils ont la possibilité de mieux répondre aux besoins évolutifs des voyageurs d'aujourd'hui qui souhaitent une solution rapide en cas de problème. »

À propos de FlightHub

FlightHubMD, filiale de Momentum Ventures, est une agence de voyage en ligne de premier plan sur le marché nord-américain basée à Montréal, au Québec. Offrant fièrement ses services à des millions de Canadiens et Canadiennes chaque année, FlightHub rend accessible les visites de nouveaux endroits et l'exploration de nouvelles cultures à plus de monde. Son objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les plus abordables, des itinéraires optimaux et un service à la clientèle hors pair. L'agence de voyage en ligne de premier plan comprend qu'élargir les possibilités de voyage et connecter les personnes au-delà des frontières augmentent la conscience de l'autre, réduisent la peur et inspirent des changements positifs. Fondée en 2012, FlightHub a encouragé plus de 30 millions de connexions.

Pour plus d'informations, visitez : www.flighthub.com/fr

À propos de Cover Genius

Cover Genius est l'insurtech mondiale pour la protection intégrée. Grâce à XCover, sa plateforme mondiale primée de distribution, elle protège les clients des plus grandes sociétés digitales mondiales en offrant des expériences fluides d'un bout à l'autre. Titulaire d'une licence ou d'un agrément dans plus de 60 pays et dans l'ensemble des 50 États des USA, l'insurtech permet aux partenaires d'intégrer et de vendre de multiples lignes d'assurance et d'autres types de protection, ce qui conduit à un Score net de promotion (NPS) maximal après réclamation dans l'industrie et plus de 30 millions de clients heureux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur covergenius.com

