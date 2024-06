First Mining publie son troisième rapport annuel sur l'ESG





VANCOUVER, BC, le 27 juin 2024 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANKFURT : FMG) a le plaisir d'annoncer la publication de son troisième rapport annuel sur l'environnement, le social et la gouvernance (« ESG ») pour l'année 2023 (« Rapport ESG »). Le Rapport ESG fait partie de l'engagement continu et annuel de la Société à communiquer nos réalisations passées et à partager des informations sur les efforts réalisés et à venir, en mettant en évidence notre dévouement aux pratiques durables, à la conduite éthique et à la gouvernance transparente, en soulignant l'importance stratégique de ces efforts pour façonner le développement continu de First Mining. Le rapport sur le développement durable a été rédigé en tenant compte des normes de reporting du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB »).

Faits marquants du développement durable pour 2023 :

Performance en matière de sécurité : 0 cas d'accident enregistrable et 174 heures de formation à la santé et à la sécurité.

0 cas d'accident enregistrable et 174 heures de formation à la santé et à la sécurité. Diversité et inclusion : 43 % des employés à temps plein sont des femmes et 19 % des employés à temps plein s'identifient comme autochtones.

43 % des employés à temps plein sont des femmes et 19 % des employés à temps plein s'identifient comme autochtones. Environnement : Achèvement des programmes locaux d'évaluation de l'habitat du caribou et du carcajou.

Achèvement des programmes locaux d'évaluation de l'habitat du caribou et du carcajou. Investissement communautaire : Plus de 4,7 millions de dollars en biens et services dépensés localement, y compris avec des entreprises autochtones, et 1,3 million de dollars en soutien aux capacités des communautés autochtones.

« First Mining est ravie de publier son troisième rapport annuel ESG alors que nous continuons à travailler en collaboration sur nos deux actifs phares », a déclaré Dan Wilton, Chef de la direction de First Mining. « À notre projet aurifère Springpole, nous avons travaillé pour offrir des opportunités significatives d'engagement avec les communautés et les organismes de réglementation au cours de la dernière année, alors que nous nous préparons à soumettre notre document final d'évaluation environnementale en 2024. Dans le cadre de notre projet aurifère de Duparquet, nous avons continué à recueillir et à mettre à jour des données environnementales de base ciblées et nous travaillons avec la municipalité de Duparquet et ses résidents sur des initiatives de planification de projet. Chez First Mining, les principes de l'ESG sont profondément ancrés dans notre mode de fonctionnement quotidien. L'une de nos valeurs fondamentales est la suivante : « Nous relevons les défis et nous nous efforçons en permanence de trouver des solutions optimales », ce qui constitue la pierre angulaire de notre philosophie d'entreprise et de notre approche de l'ESG. Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et nous nous réjouissons de poursuivre notre histoire alors que nous menons nos projets Springpole et Duparquet et First Mining vers l'avenir ».

Le rapport ESG 2023 de First Mining est disponible à l'adresse suivante : https://firstmininggold.com/esg/esg-report/

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention de permis sont en cours avec un projet d'étude d'impact environnemental (« EIE ») pour le projet publié en juin 2022, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et un portefeuille de projets aurifères, notamment le projet aurifère Pickle Crow (en cours de développement en partenariat avec Firefly Metals Ltd.), et le projet aurifère Hope Brook (en cours de développement en partenariat avec Big Ridge Gold Corp.).

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, président fondateur et PDG de First Majestic Silver Corp.

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs. Tous les énoncés prévisionnels sont fondés sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur l'information dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, telles que le COVID-19, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des activités dans tout ou partie des propriétés minières de la société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés à l'exploration minière, au développement et à l'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers ; les titres de propriété. Ces risques sont décrits dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la société, à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 40-F, déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prévisionnels pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et les autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

