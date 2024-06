Arrêt de transaction du titre GMI





(TSX - V : GMI) (GDMIF. : OTCM)

QUÉBEC, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titrée à la Bourse de croissance TSX-V, Green Mining Innovation Inc. (ci-après « GMI ») annonce que la négociation des titres a été suspendue par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique en raison du retard du dépôt de ses états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 dans les délais prescrits.



En conséquence, toutes les opérations sur les titres de GMI sont interdites jusqu'à nouvel ordre, conformément aux modalités de l'ordonnance d'interdiction d'opérations. À l'aide des ressources et de l'expertise à sa disposition, GMI sera en mesure d'apporter les correctifs nécessaires très prochainement afin de remédier à cette problématique.

Cette situation résulte d'une cyberattaque dont l'organisation a été victime, ce qui a entraîné la perte et la suppression de plusieurs documents, y compris des documents financiers importants. Depuis, notre équipe technique avec l'assistance d'experts en TI ont travaillé d'arrache-pied pour récupérer ces données essentielles et reconstruire l'ensemble des données de la société causées par cette cyberattaque.

GMI annonce des changements dans sa structure organisationnelle

Fin du mandat par intérim de M. Louis Marcoux à titre de président du C.A. de GMI le 20 mai 2024 ;

le 20 mai 2024 ; Nomination de M. André Gagné à titre de président du C.A. de GMI le 20 mai 2024 ;

le 20 mai 2024 ; Mise à pied de M. Pierro Chicoine, TI et responsable de la productivité, le 24 janvier 2024 ;

Le 8 mai, M. Luc Dubé, à titre de chef de la direction financière, nous a fait part de son offre de démission. Les membres du conseil d'administration ont accepté sa démission le 20 mai dernier lors de la réunion du C.A. M. Jacques Tremblay a été nommé chef de la direction financière et secrétaire corporatif lors de ce même conseil d'administration ;

Nomination de Mme Stéphanie Lehoux à titre de directrice gouvernance et développement organisationnel (DGDO) le 20 mai 2024 ;

Mme Elisa Denise Turcot rejoint le C.A. de GMI à titre d'administrateur le 20 mai 2024.

Mise à jour des options de GMI accordées et/ou retirées :

M. Daniel Bélisle : Les 500 000 options d'achat d'actions accordées le 25 septembre 2023 à M. Daniel Bélisle ont été annulées lors de la résolution du 5 décembre 2023 ;

BF Capital Croissance Inc. : La direction tient à s'adjoindre les services de BF Capital Croissance Inc. représentée par M. Daniel Bélisle. Tel que stipulé dans l'entente signée le 26 février dernier, GMI compte accorder 500 000 options d'achat d'actions à BF Capital Croissance Inc. Ces options d'achat d'actions lui seront accordées dès le mercredi 5 juin 2024. La détentrice, BF Capital Croissance Inc., pourra exercer son droit d'acquisition dès l'octroi des options d'achat au prix de 0,10 $ l'unité pour une période de 5 ans, conformément aux modalités du régime d'options en vigueur. Datée de ce jour, la proposition de contrat a été soumise au conseil d'administration et approuvée sans délai ;

Les 200 000 options d'achat d'actions accordées à M. Pierro Chicoine ne sont plus valides depuis la fin février 2024 ;

Les 250 000 options d'achat d'actions accordées à M. Alexandru Arhire ne sont plus valides depuis la fin février 2024.

Les visions et valeurs de GMI apportent une approche écologique, innovante et durable dans l'ensemble de ses activités. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer la fin de la transition avec Goldstar Minerals Inc.

