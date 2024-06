Journée des micro-, petites et moyennes entreprises : célébrons celles qui font vivre nos régions du Québec





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - A l'occasion de la Journée des micro-, petites et moyennes entreprises, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) en profite pour rappeler ce qu'est l'entrepreneuriat et dévoile un nouvel indicateur économique régional.

Pour sensibiliser la population au rôle essentiel des micros, petites et moyennes entreprises, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 27 juin comme étant leur journée. En 2021, à l'issue d'un vote unanime, l'Assemblée nationale du Québec l'a également reconnue. La FCEI tient à remercier les entrepreneurs québécois qui sont le poumon, le coeur et la colonne vertébrale de notre économie. En effet, au Québec, 53 % des entreprises ont moins de cinq employés et 86 % en ont moins de 20.

Il était important pour la FCEI de profiter de cette journée pour rappeler que la belle aventure de l'entreprenariat n'est pas seulement économique, mais c'est aussi et surtout une vocation. En effet, la première motivation pour les entrepreneurs est le souhait de devenir son propre patron et de prendre ses propres décisions (72 %). Vient ensuite la volonté de bâtir une entreprise qui rend fier et qu'il sera possible de léguer (52 %). Citons également la volonté de se mettre au défi et de grandir (47 %) et pour poursuivre une passion ou un intérêt (43 %).

« Cette journée peut être un bon moment pour réaliser à quel point nos PME sont importantes pour notre économie et à quel point chaque histoire entrepreneuriale est unique. Il faut secouer le cliché de l'entrepreneur qui cherche essentiellement, à construire la prochaine multinationale et à faire beaucoup d'argent. Nos données nous montrent que cette motivation n'est soutenue que par 12 % des entrepreneurs. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Dévoilement d'un nouvel indicateur économique régional

La FCEI dévoile aujourd'hui la rétrospective 2023 de son Baromètre des affaires par région administrative québécoise. Pour le Québec dans son ensemble, tout indique qu'en faisant la moyenne des six derniers mois de 2024, l'indice de confiance prend une tangente plus positive, atteignant 50,1% comparativement à 47,8 pour l'année 2023 à la même période.

Cette publication économique donne un portrait de ce qu'a été leur niveau de confiance, l'état des affaires, l'augmentation des prix et des salaires, les limites en termes de ventes, les principales pressions sur les coûts ainsi que les projets d'investissements des PME québécoises.

« Les données compilées à ce jour nous permettent d'être plus optimiste en ce milieu d'année 2024. Cependant, des défis importants continuent d'impacter les PME comme les pénuries de main-d'oeuvre, les augmentations des coûts d'exploitation ou encore la fiscalité désavantageuse du Québec. Il est important que toutes les forces économiques et gouvernementales travaillent de concert pour remonter cet indice de confiance de nos entrepreneurs et outiller nos PME. », souligne Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales pour le Québec.

Méthodologie

Sondage FCEI : Assurer la réussite de votre entreprise, mené en ligne du 22 juin au 26 juillet 2023, 309 propriétaires de PME du Québec répondants. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 5,6 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 21 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

27 juin 2024 à 06:30

