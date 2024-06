Unisun Energy Group renforce sa présence en Europe avec une nouvelle filiale à Munich





MUNICH, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Unisun Energy Group, l'un des principaux fournisseurs de services d'énergie renouvelable intelligente pour l'industrie et le commerce, est fier d'annoncer l'ouverture officielle de sa filiale allemande, Unisun Energy Service GmbH, à Munich en juin prochain. La filiale se concentrera sur la desserte de l'ensemble du marché européen, en offrant des services énergétiques complets, notamment la mise en service des équipements, l'exploitation et la maintenance, le dépannage et l'assistance après-vente pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans des domaines tels que les centrales électriques et les véhicules électriques (EV). Leur expansion vise à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques durables dans toute l'Europe.

"Nous avons reconnu l'immense potentiel du marché européen en matière d'exploitation et de services après-vente pour les actifs liés aux énergies renouvelables. Notre équipe en Europe possède les qualifications électriques nécessaires, conformes aux normes européennes, ainsi qu'une vaste expérience des opérations énergétiques et du service après-vente dans toute l'Europe. Avec le soutien de talents internationaux, nous sommes prêts à saisir de nouvelles opportunités sur le marché européen, à favoriser la transition énergétique et à façonner collectivement un avenir durable", a déclaré Xu Hanfeng, PDG d'Unisun Energy Group.

Pour répondre aux demandes du marché local, la filiale allemande propose les services suivants :

Services énergétiques des centrales électriques

Services de mise en service et d'après-vente pour les onduleurs et les BESS couramment utilisés dans les centrales photovoltaïques (PV) ou éoliennes. Les offres de services englobent des scénarios d'application tels que l'écrêtement des pointes, la réserve de limitation de fréquence (FCR) et le commerce de l'électricité.

Services complets d'exploitation et de maintenance pour les centrales photovoltaïques, les centrales éoliennes et les stations de stockage d'énergie, garantissant un fonctionnement efficace et stable des équipements de production d'énergie.

Services d'après-vente et d'exploitation des VE

Diagnostic professionnel, dépannage et mise en service pour les batteries de traction, les stations de charge et les VE commerciaux et résidentiels, permettant aux clients de profiter de la commodité d'un transport durable.

Services complets d'essais routiers conformes aux normes européennes pour les fabricants de véhicules électriques, améliorant le développement et la sécurité des produits pour les équipementiers automobiles.

Services de stockage de batteries

Fournir des solutions de stockage standard pour les pièces chargées dans toute l' Europe , en assurant une logistique et un stockage sûrs et fiables pour les produits des clients.

Laboratoire de batteries et services de recyclage de batteries

Pour stimuler davantage le développement durable sur le marché local, l'entreprise prévoit de mettre en place des services de recyclage des piles et de collaborer avec les fournisseurs de piles pour créer des laboratoires de piles à l'avenir.

En termes de structure du personnel, l'équipe se compose principalement de professionnels dans les domaines de la technique, du service après-vente, de la vente et des opérations, l'équipe technique et le service après-vente représentant les deux tiers de la main-d'oeuvre. M. Max Du, l'associé directeur, possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur des énergies renouvelables. Il a occupé des postes de direction dans des entreprises de renom telles que Hareonsolar, Sungrow et Tecloman, où il a supervisé les opérations dans la région européenne. Grâce à sa connaissance approfondie des marchés européens de l'énergie photovoltaïque, du stockage de l'énergie et des stations de recharge pour véhicules électriques, il connaît bien les tendances et les exigences dans ces domaines.

"En 2023, les énergies renouvelables représenteront une part impressionnante de 44 % du bouquet électrique de l'UE, dépassant pour la première fois la barre importante des 40 %. Cette réalisation remarquable nous ouvre un vaste potentiel à explorer. Nous nous engageons à fournir des solutions de pointe, un service à la clientèle inégalé et à contribuer de manière significative au développement durable du paysage énergétique européen. Grâce au dévouement et à l'expertise inébranlables de notre équipe, nous souhaitons ouvrir la voie à un avenir plus propre", a déclaré M. Du.

Les principaux membres de l'équipe possèdent une expérience combinée de 2 GWh dans les services énergétiques. En s'appuyant sur ses atouts en matière de rapidité de réponse, d'expertise technique avancée et de communication multilingue efficace, l'entreprise s'attache à fournir à ses clients un service de grande qualité et efficacité. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected].

27 juin 2024 à 06:23

