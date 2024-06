Révolutionner les solutions de stockage d'énergie avec SAJ à Intersolar Europe 2024





MUNICH, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'événement Intersolar Europe qui vient de se terminer a été une vitrine des innovations révolutionnaires de l'industrie solaire, avec SAJ qui s'est distingué. En tant que leader mondial du stockage intelligent de l'énergie, SAJ a impressionné les participants avec ses solutions complètes de stockage intelligent de l'énergie pour les applications résidentielles et commerciales et industrielles, suscitant un grand intérêt tout au long de l'exposition.

Le stand de la SAJ était un point central d'excitation, avec des présentations engageantes, des signatures de partenariats et des moments de joie autour de la bière. Cette vitrine dynamique a attiré des professionnels du secteur et des passionnés d'énergie solaire, soulignant l'engagement de l'entreprise à révolutionner le stockage de l'énergie grâce à ses solutions et services de pointe.

Deux temps forts de l'événement ont attiré l'attention de tous : D'une part, les partenariats stratégiques de SAJ avec Solar Elspace et R&S Direkt Sourcing GmbH, et d'autre part, la collaboration innovante avec Ananda GmbH et NEYA SOLAR, renforçant leur engagement en faveur de l'innovation et de la fiabilité dans le secteur PV&ESS C&I. Ces partenariats réaffirment l'engagement de SAJ à fournir des solutions centrées sur le client et à construire un avenir durable, dans le but de favoriser l'innovation et d'accélérer l'adoption de solutions énergétiques propres à l'échelle mondiale.

Pour ajouter une touche festive, SAJ a organisé une soirée dans un stand où les invités ont pu déguster des boissons et des en-cas, créant ainsi une nuit inoubliable. Le succès de cet événement a mis en évidence le dynamisme du SAJ et son engagement à favoriser des liens communautaires forts.

La présence de SAJ à Intersolar Europe 2024 a été un succès retentissant. Depuis leur dernier micro-onduleur, la série M2, jusqu'à la maison entière Smart Energy Storage Solutions : eleX Home pour les applications résidentielles et C&I Smart PV&ESS : CHS2 Solution tout-en-un pour les scénarios commerciaux, les participants ont tous été inspirés et enthousiasmés par leurs conceptions et innovations de pointe. Leur vision et leur expertise, démontrées par des produits et des solutions de pointe, consolident la position de SAJ en tant qu'innovateur de premier plan dans l'industrie solaire.

La quête incessante de SAJ pour repousser les limites de l'innovation et fournir des solutions de premier ordre établit une nouvelle référence dans le secteur solaire. Leurs systèmes de stockage d'énergie intelligents permettent aux particuliers et aux entreprises d'adopter efficacement l'énergie propre du soleil tout en minimisant la dégradation de l'environnement. Poussée par son ambition, la SAJ vise à faire progresser la technologie solaire, à soutenir les efforts environnementaux mondiaux et à construire un avenir plus vert pour tous.

