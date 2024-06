Nouveautés 2024 de Tap'Touche -- Édition scolaire





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Druide informatique annonce la mise à jour annuelle de Tap'Touche -- Édition scolaire, son application Web d'apprentissage de la frappe au clavier destinée aux écoles. Cette mise à jour facilite la gestion des écoles et introduit les vagues de mots, un tout nouveau type d'activité d'entrainement.

La responsabilité d'une école dans Tap'Touche peut désormais être partagée entre plusieurs comptes administrateurs. Cette nouveauté, créée à la demande de la clientèle scolaire, offre plus de souplesse et représente aussi une mesure préventive : la personne responsable de l'abonnement peut ajouter un compte substitut pour éviter qu'une école se retrouve sans administrateur -- une situation qui peut se produire lors d'une réattribution de tâches ou d'un changement de rôle.

Les vagues de mots constituent un tout nouveau type d'activité qui s'ajoute aux textes d'entrainement et aux jeux éducatifs offerts aux élèves. Elles aident les élèves à développer des réflexes de frappe tout en enrichissant leur vocabulaire. Les mots sont dictés pour favoriser l'apprentissage de leur orthographe et sont accompagnés de leur définition tirée des dictionnaires d'Antidote. Une douzaine de badges liés aux vagues de mots viennent enrichir les défis déjà proposés aux élèves, dépassant maintenant les 100 distinctions à décrocher.

Des améliorations ont été apportées au jeu éducatif Duel surnaturel, qui comporte maintenant deux fois plus de phrases à taper. L'introduction vidéo présentant les conseils de base au début de la formation a été renouvelée.

Les établissements scolaires abonnés à Tap'Touche profitent dès aujourd'hui de ces nouveautés, fraichement déployées mondialement. Plusieurs d'entre elles, dont les vagues de mots, figurent aussi dans les éditions personnelle et familiale de Tap'Touche.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

27 juin 2024 à 06:00

