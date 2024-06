PFK Canada célèbre le jour du déménagement au Québec avec une poutine gratuite





QUÉBEC, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de célébrer le jour du déménagement, PFK Canada lance une offre bonne à s'en lécher les doigts mettant en vedette un plat québécois très apprécié, qui remonte aux années 1950. Du 24 juin au 1er juillet, les résidents de toute la province pourront profiter d'une poutine gratuite avec tout achat de plus 25 $, exclusivement sur l'appli PFK. L'offre est strictement limitée à une seule utilisation par usager.



Le jour du déménagement est un moment marqué par l'effervescence, l'excitation, et le début de nouveaux chapitres. Conscient de l'importance de cette journée, PFK Canada a développé l'offre d'une poutine gratuite pour que les gens puissent profiter d'un moment de détente bien mérité, leur permettant de faire une pause après avoir affronté les rues encombrées et les camions de déménagement. Elle apporte une touche de réconfort à leur expérience de déménagement.

La poutine, le plat par excellence du Québec, occupe une place spéciale dans le coeur des Québécois. Apparue pour la première fois dans les casse-croûtes de la province dans les années 1950, elle a lentement été adoptée par le grand public au début des années 1990. Sa combinaison unique de frites croustillantes, de fromage en grains, et de sauce brune savoureuse représente la richesse du patrimoine culinaire de la province. Pour beaucoup, la poutine n'est pas qu'un simple plat; c'est un symbole de communauté, de réconfort, et d'expériences partagées. PFK Canada est fier d'offrir dans son menu des plats que les fans désirent, et la poutine ne fait pas exception.

« Nous sommes ravis de lancer cette incroyable offre pendant la période la plus occupée pour les résidents du Québec », a déclaré Jordan Sequeira, responsable du marketing, marque et partenariats chez PFK Canada. « Le jour du déménagement est un événement important au Québec, et la poutine fait partie intégrante de la culture de la province. En combinant les deux, nous espérons créer une expérience mémorable pour nos consommateurs et célébrer l'esprit du Québec. »

Pour obtenir la poutine gratuite, les fans doivent simplement passer une commande sur l'appli et respecter l'exigence d'une dépense minimale de 25 $.

PFK Canada invite tous les résidents du Québec à profiter de cette offre spéciale et à s'offrir un délicieux moment de répit pendant le jour du déménagement. L'offre est disponible exclusivement sur l'appli.

À propos de PFK Canada

Fondé par le colonel Harland Sanders en 1952, PFK est aujourd'hui la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le propre mélange de 11 herbes et épices du Colonel est toujours utilisé pour assaisonner notre poulet Recette Originale® et il reste encore un secret très bien gardé. La spécialité de PFK est notre célèbre poulet Recette Originale®, mais nous proposons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations à emporter, des accompagnements maison, des desserts et des boissons. Aujourd'hui, PFK Corporation est une filiale de YUM! Brands Inc. et exploite plus de 23 000 restaurants dans plus de 140 pays et territoires à travers le monde, y compris plus de 600 emplacements ici même au Canada. Pour en savoir plus sur PFK Canada, visitez notre site Web www.kfc.ca

27 juin 2024 à 06:00

