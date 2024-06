Trinseo ouvre un site de dépolymérisation de prochaine génération en Italie





Trinseo (NYSE : TSE), le fournisseur de solutions de matériaux spéciaux, annonce ce jour l'ouverture de son installation de dépolymérisation de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à Rho, en Italie, le 25 juin. L'installation pilote représente une avancée significative dans l'engagement de la société en faveur de la durabilité, alors que la technologie de recyclage de prochaine génération contribue à promouvoir une infrastructure circulaire pour les solutions acryliques et s'aligne sur les objectifs de portefeuille de produits durables à l'horizon 2030 de Trinseo.

« Nous sommes ravis de l'ouverture de notre installation de dépolymérisation, ce qui nous aidera à promouvoir notre objectif de soutenir une économie circulaire », déclare Francesca Reverberi, vice-présidente principale, matériaux d'ingénierie et directrice de la durabilité, Trinseo. « Notre entreprise reste attachée à ses objectifs de durabilité, notamment en investissant dans de nouvelles technologies de recyclage qui peuvent également aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. »

La dépolymérisation est un procédé de recyclage chimique qui convertit les solutions acryliques en leur monomère constituant, le méthacrylate de méthyle (MMA). Complémentaire aux autres technologies de recyclage, la dépolymérisation permet de boucler la boucle pour le recyclage acrylique avec plusieurs avantages par rapport aux procédés traditionnels. En utilisant cette technologie, les solutions acryliques peuvent être recyclées, y compris les feuilles PMMA, qui auparavant ne pouvaient pas être recyclées mécaniquement. De plus, le retour du matériau sous sa forme monomère permet d'éliminer les additifs et les contaminants des produits acryliques pré- et post-consommation. Ce procédé permet de recycler davantage de PMMA.

L'installation de dépolymérisation de PMMA de Trinseo fournit une technologie de nouvelle génération, utilisant un processus continu avancé pour produire du MMA régénéré de haute pureté à partir de solutions acryliques pré- et post-consommation. La technologie de dépolymérisation de Trinseo s'appuie sur les conclusions du consortium MMAtwo, une initiative collaborative financée par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, pour développer une nouvelle chaîne de valeur pour les PMMA pré- et post-consommation et un processus de recyclage polyvalent pour convertir ces déchets en monomère régénéré de haute qualité avec réduction de l'empreinte carbone par rapport au MMA vierge.

« Cette journée marque une étape cruciale dans notre parcours de développement durable », déclare Han Hendriks, directeur de la technologie, Trinseo. « La dépolymérisation élargit nos capacités de matières premières recyclées, ce qui nous aidera à innover de nouvelles solutions. Grâce à cette nouvelle capacité, nous pouvons construire un portefeuille d'acryliques recyclés plus robuste afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »

Le MMA recyclé (MMAr) généré par l'installation de dépolymérisation de Trinseo est utilisé dans les portefeuilles de produits ALTUGLAStm et PLEXIGLAS® R-Life de la société. Grâce à cette nouvelle installation, Trinseo peut produire un MMAr comparable à des matières premières vierges. Cela permet une utilisation dans des applications à forte demande, telles que les feux arrière des véhicules ou les fenêtres de caravane qui nécessitent une qualité optique élevée.

Pour plus d'informations sur la technologie de dépolymérisation et le MMAr de la société, rendez-vous sur le site web de Trinseo.

À propos de Trinseo

Trinseo (NYSE : TSE), le fournisseur de solutions de matériaux spéciaux, s'associe à des entreprises pour donner vie à des idées faisant appel à l'imagination, de manière intelligente et durable, en combinant sa très grande expertise, ses innovations tournées vers l'avenir et les meilleurs matériaux afin de dégager de la valeur pour les entreprises et les particuliers.

De la conception à la fabrication, Trinseo s'appuie sur des décennies d'expérience en matière de solutions matérielles diverses pour répondre aux défis uniques des clients dans de nombreux secteurs industriels, notamment le bâtiment et la construction, les biens de consommation, le secteur médical et la mobilité.

Les quelque 3?100 employés de Trinseo font preuve d'une créativité infinie pour repenser les possibilités offertes aux clients du monde entier depuis les sites de l'entreprise basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2023, Trinseo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 3,7 milliards USD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trinseo.com et suivez Trinseo sur LinkedIn, Twitter, Facebook et WeChat.

27 juin 2024

