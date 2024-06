D'une solution unique à plateforme européenne : IDnow fête 10 ans d'innovation





Le pionnier de la vérification d'identité basé à Munich fait le bilan de dix années de révolution dans le domaine du Know Your Customer (KYC) et annonce accentuer ses efforts en matière d'identités réutilisables et de services de confiance.

MUNICH, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des leaders européens de la vérification d'identité en Europe, revient sur dix années de succès qui ont révolutionné le marché allemand et européen du KYC. Fondée en 2014 par Armin Bauer, Sebastian Bärhold, Felix Haas et Dennis von Ferenczy, la société munichoise lançait à l'époque son produit phare, VideoIdent, qui venait tout juste d'être autorisé par l'Autorité fédérale de supervision financière allemande (BaFin). Dix ans plus tard, IDnow entame une nouvelle décennie avec pour sujets de prédilection : les identités réutilisables et les services de confiance.

En 2021, des opportunités d'expansion accrues ont conduit IDnow à acquérir le leader français de la technologie de vérification d'identité, ARIADNEXT, et le fournisseur allemand, identity Trust Management AG, faisant ainsi d'IDnow l'un des principaux acteurs européens du secteur de la vérification d'identité. Aujourd'hui, IDnow dispose de deux bureaux en France, à Rennes et à Paris.

Une plateforme de vérification d'identité répondant à tous les besoins

Au cours de la dernière décennie, une variété de solutions a été ajoutée au portefeuille de services proposé par IDnow. En suivant les besoins du marché et les tendances technologiques, l'entreprise a développé plusieurs nouveautés : la solution AutoIdent, entièrement automatisée et soutenue par l'IA, introduite en 2018, suivie par la fonction électronique de la carte d'identité allemande (eID) en 2019. L'année dernière, IDnow a lancé une solution de vérification en point de vente, dans les stations-service et magasins allemands. Avec l'acquisition d'Ariadnext, le produit entièrement automatisé IDCheck.io a également été intégré à l'offre d'IDnow. Les chiffres des transactions prouvent le succès de ces solutions : le groupe a identifié avec succès 13 millions d'utilisateurs avec VideoIdent à ce jour et plus de 500 millions d'appels API sur IDCheck.io depuis janvier 2016.

IDnow, l'un des leaders européens du marché depuis des années

Nommé PDG d'IDnow en 2019, Andreas Bodczek explique : « Nous nous sommes donnés pour mission ces cinq dernières années de façonner notre industrie, et l'orienter vers les identités numériques, essentielles pour nos clients. Au cours de la dernière décennie, nous sommes devenus un fournisseur de vérifications d'identité et d'identité numérique qui répond à tous les besoins du marché grâce aux dernières technologies. Cela se traduit par la confiance que nous témoignent nos plus de 900 clients, pour qui, chaque jour, nous nous concentrons sur notre coeur de métier, sans perdre de vue les tendances séculaires qui façonnent le marché. »

En plus de ses applications traditionnelles dans les secteurs financier et des télécommunications, de nouveaux secteurs de croissance se sont ouverts pour IDnow dans les secteurs de la mobilité et du voyage, des sites de rencontres, des jeux d'argent, des ressources humaines et des réseaux sociaux. Bien que les besoins des utilisateurs et les exigences réglementaires diffèrent grandement des industries traditionnelles, le désir d'une confiance accrue dans les transactions numériques s'est intensifié dans tous les territoires, quel que soit le cas d'usage.

Les identités réutilisables et les services de confiance, c'est pour demain

Le secteur de l'identité numérique est aujourd'hui confronté à un changement de paradigme en raison des régulations, telles que eIDAS 2.0 au niveau européen. La société se concentre sur la création de son propre service de confiance et un pool d'identités numériques de plusieurs millions d'utilisateurs dans les prochaines années. Ce faisant, le groupe entend mener la transformation du marché de l'identité numérique annoncée par eIDAS 2.0 : les services de confiance européens, les identités réutilisables et un large portefeuille de produits intégré constituent la base de la stratégie produit du groupe à long terme.

« Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une transformation fondamentale de notre secteur - nous passons d'un processus de vérification unique vers les identités réutilisables - et nous allons une fois de plus mener cette révolution. » déclare Andreas Bodczek. « Depuis sa création, IDnow, avec son large portefeuille de solutions en évolution permanente, a fait preuve d'une grande prévoyance, de résilience et d'adaptabilité aux évolutions du marché. Avec une équipe de plus de 450 collaborateurs hautement qualifiés répartis dans dix bureaux en Europe, nous sommes déjà l'un des plus grands acteurs de l'industrie de la vérification d'identité. L'expérience, l'expertise et la capacité d'innovation que nous avons réunies en interne nous rendent extrêmement optimistes pour les dix prochaines années de notre entreprise et de l'industrie en général. » conclut-il.

À propos d'IDnow

IDnow est l'un des principaux fournisseurs européens de vérifications d'identité et d'identité numérique, dont la vision est de faire du monde numérique un endroit plus sûr. La plateforme IDnow propose une large gamme de solutions de vérification d'identité et de signature de documents, associées à une offre de services complète. Qu'elles soient automatisées ou assistées par un opérateur, purement en ligne ou sur le lieu de vente, les méthodes de vérification d'identité sont optimisées pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et une conversion maximale des utilisateurs.

Ayant fusionné en juin 2021 avec l'entreprise rennaise ARIADNEXT, le groupe possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dirigés par Corsair Capital.

Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que UniCredit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, BNP Paribas Personal Finance, et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, Younited, Boursorama, Klarna et Tier mobility.

