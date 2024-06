Accor, Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dévoile son dossier de presse





A J-30 du coup d'envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Accor dévoile son dossier de presse et les contours de son partenariat.

PARIS, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- La dernière édition organisée dans notre capitale était en 1924, il y a 100 ans. Partenaire Premium des Jeux de Paris 2024, Accor y déploiera tout son sens du service au détour des Villages des Athlètes et des Médias, dans nos hôtels, sur le Club France et lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques.

Accor, c'est un esprit pionnier. Précurseur, notre Groupe s'inscrit dans l'effervescence économique que représente ce rendez-vous international. Des emplois se créent, des industries se développent, la France cultive son sens du service et de l'accueil. Nos 1 700 hôtels dans l'Hexagone et 40?000 collaborateurs et collaboratrices Heartists® feront partie de cette incroyable aventure, l'occasion unique de mettre nos talents et expertises en avant.

Accor, c'est un engagement pour les cercles sportifs. [...] Nous avançons au long cours aux côtés de grandes équipes et compétitions. Parmi elles, le PSG, Roland-Garros, le Tour de France, Coupe du Monde de Football ou encore de Rugby. Cette implication sans faille se matérialise cette année avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la Coupe de l'America.

Accor, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Depuis toujours, nous proposons des expériences mémorables faisant écho à notre goût de l'innovation. Cette année, nous relevons le défi de répondre aux attentes de cultures plurielles, de se mettre au service d'athlètes et médias et d'offrir une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap. [....]

Faisons de ce temps un moment de fierté. C'est maintenant que nous pouvons faire rayonner la France. Pour Accor, c'est l'occasion de mettre à l'honneur nos talents. [....]

Place aux Jeux de Paris 2024?!

Issu de l'Edito de Sébastien Bazin, Président-Directeur général Accor

Découvrez le dossier de presse Accor x Paris 2024

