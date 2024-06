Konvi lance une opportunité d'investissement unique dans le sac Birkin Alec Monopoly





Konvi, la première plateforme européenne d'investissement fractionné dans les actifs de luxe, a annoncé le lancement d'une opportunité unique d'investir dans un sac Birkin exclusif conçu par Alec Monopoly. Il s'agit d'un investissement particulièrement intéressant, car il associe une oeuvre d'art d'un artiste prestigieux à l'un des meilleurs véhicules d'investissement au monde, le sac Birkin, et la société s'attend à un grand intérêt de la part des investisseurs.

La valeur d'un sac Birkin augmente immédiatement à la sortie du magasin, ce qui fait dire à beaucoup qu'il s'agit d'un meilleur investissement que l'or. Leur valeur n'ayant jamais fluctué à la baisse, les sacs Birkin sont des investissements très lucratifs qui surpassent régulièrement le S&P 500 et offrent des rendements annuels à deux chiffres.

Alec Monopoly s'est fait connaître par ses graffitis et ses peintures aux couleurs vives qui explorent les thèmes du capitalisme et des styles de vie luxueux. Les sacs Birkin conçus par lui se vendent entre 11 900 et 300 000 dollars. Ces célèbres sacs à main ont également été portés par des célébrités, notamment Khloe Kardashian, qui possède un modèle à 25 000 dollars peint par l'artiste.

Les produits de luxe sont bien plus qu'un accessoire populaire, car ils offrent de solides opportunités d'investissement. Le fait que les rendements des articles de luxe soient négativement corrélés à ceux des actions, des obligations et d'autres investissements de collection en fait un excellent complément à un portefeuille d'investissement pour assurer une forte diversification.

Grâce à l'application de Konvi, les investisseurs peuvent acheter des parts fractionnées du sac de luxe Birkin à partir de 250 euros, avec effet immédiat. Konvi achète et assure l'actif, puis le vend au prix le plus élevé, en reversant l'argent aux copropriétaires de l'actif. Ce modèle permet aux utilisateurs d'accéder à un investissement extrêmement rare qui nécessiterait normalement un capital important et un vaste réseau de collectionneurs et de maisons de vente aux enchères.

Eran Peer, cofondateur et directeur général, déclare : « Le lancement de cette opportunité d'investissement exclusive dans le sac Birkin d'Alec Monopoly pour les utilisateurs de Konvi est au coeur de notre objectif d'offrir à un plus grand nombre de personnes des opportunités d'investissement dans le luxe jusqu'alors inaccessibles. Cette offre signifie que les gens peuvent posséder une part d'un sac orné par certaines des plus grandes célébrités de la planète, y compris les Kardashian, et récolter les fruits de l'investissement. Nous sommes ravis d'apporter un actif aussi performant à notre plateforme et nous sommes impatients de lancer des opportunités d'investissement similaires dans un avenir proche. »

Investir dans des actifs de luxe tels que l'art, les grands vins, les whiskys, les montres et les voitures de collection a longtemps été inaccessible à la majorité des gens. Les coûts initiaux élevés, la faible disponibilité et les marchés privés opaques avec des frais élevés signifient que, historiquement, seuls les investisseurs les plus sophistiqués et les personnes fortunées ont pu profiter de ces opportunités.

Konvi est la première plateforme d'investissement paneuropéenne qui permet aux investisseurs particuliers de diversifier leurs portefeuilles en investissant de manière fractionnée dans des actifs de luxe. En collaborant avec des experts du secteur ayant de solides antécédents, Konvi s'assure que les opportunités d'investissement sur sa plateforme sont soigneusement sélectionnées et accessibles à tous. Konvi a également lancé récemment son dernier investissement dans l'art Banksy avec l'un des principaux conservateurs d'oeuvres d'art Banksy, TGB Contemporary.

Konvi est une plateforme en ligne pionnière qui démocratise l'accès aux investissements alternatifs, y compris l'art, les grands vins, les voitures de collection et bien d'autres choses encore. Grâce à une interface conviviale et à des stratégies innovantes, Konvi permet aux particuliers de construire des portefeuilles diversifiés et d'atteindre leurs objectifs financiers à partir d'un investissement de 250 euros.

