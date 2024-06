Le Forum du Fonds OPEP pour le développement favorise la collaboration et la recherche de solutions aux défis mondiaux en matière de développement





VIENNE, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le troisième Forum de l'OPEP sur le développement des fonds, un événement mondial de coopération Sud-Sud, s'est conclu par des engagements fermes, des signatures de nouveaux projets et des accords de partenariat à Vienne aujourd'hui. Les partenaires ont promis de s'attaquer aux problèmes urgents de développement mondial, tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la transition énergétique, et d'accélérer les progrès vers le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Le Forum, organisé par le Fonds OPEP pour le développement international, a attiré plus de 350 partenaires de développement des secteurs public et privé, qui ont discuté de sujets urgents tels que le renforcement des institutions, le développement d'infrastructures intelligentes et le renforcement des capacités humaines. Se concentrant sur les résultats concrets, le Fonds OPEP a annoncé un nouveau financement de 585 millions de dollars approuvé par son conseil d'administration.

L'institution a également célébré le 25e anniversaire de ses activités dans le secteur privé et a inauguré son nouveau siège à Vienne, après la rénovation du Palais Colloredo-Mannsfeld sur la Ringstrasse historique.

Le président du Fonds OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : "Nos efforts collectifs lors de ce forum ont jeté les bases d'initiatives percutantes qui permettront de progresser dans la résolution des problèmes mondiaux. La collaboration et l'innovation sont les clés de notre succès. Nous nous engageons à transformer les plans en actions et à fournir des solutions efficaces en collaboration avec nos pays partenaires".

Parmi les nouvelles signatures et les annonces faites au cours de cette semaine d'événements de haut niveau, on peut citer

Partenariats pour la sécurité alimentaire mondiale et la résilience climatique :

Le Fonds OPEP et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies ont annoncé la création du Mécanisme pour la sécurité alimentaire et l'adaptation au climat du Fonds OPEP afin de renforcer les systèmes alimentaires résistants au climat et d'améliorer la sécurité alimentaire dans les régions les plus vulnérables du monde. Un don initial de 3 millions de dollars du Fonds OPEP permettra d'amorcer le mécanisme, qui vise à catalyser 500 millions de dollars d'investissements d'ici 2030 et qui débutera par des initiatives pilotes en Afrique subsaharienne.

qui débutera par des initiatives pilotes en Afrique subsaharienne. Le Fonds OPEP et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont signé un accord de coopération afin d'élargir leur partenariat et d'accroître le cofinancement de projets qui renforcent la sécurité alimentaire et la résilience climatique et apportent un soutien essentiel aux petits exploitants agricoles.

Promouvoir la résilience climatique et la transition énergétique mondiale

Le Fonds OPEP a accordé un don de 200 000 USD à la Sierra Leone pour la création d'un centre de financement du climat et d'innovation énergétique. Une table ronde avec le président de la Sierra Leone , Julius Maada Bio , et des représentants de la communauté internationale du développement visait à mobiliser des investissements pour les énergies renouvelables et l'agriculture dans le pays. Le Fonds OPEP a également annoncé son intention d'allouer 250 millions de dollars jusqu'en 2030 pour soutenir les projets prévus en matière d'accès à l'énergie, de transition énergétique et de sécurité alimentaire dans le pays.

à la pour la création d'un centre de financement du climat et d'innovation énergétique. Une table ronde avec le président de la , , et des représentants de la communauté internationale du développement visait à mobiliser des investissements pour les énergies renouvelables et l'agriculture dans le pays. Le Fonds OPEP a également annoncé son intention d'allouer 250 millions de dollars jusqu'en 2030 pour soutenir les projets prévus en matière d'accès à l'énergie, de transition énergétique et de sécurité alimentaire dans le pays. Le Fonds OPEP, son pays membre, l'Arabie Saoudite, et la Somalie ont conclu un accord tripartite visant à réduire le fardeau de la dette de la Somalie à l'égard du Fonds OPEP et à relancer les opérations de financement dans le pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'initiative renforcée du FMI et de la Banque mondiale en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et fait suite aux récents progrès réalisés par la Somalie dans la réduction de ses charges financières. L'Arabie saoudite a accordé un prêt relais pour permettre à la Somalie d'apurer ses arriérés. Entre-temps, le Fonds de l'OPEP a approuvé un prêt de 36 millions de dollars. Deux subventions distinctes d'un montant total de 6,06 millions de dollars soutiendront la mise en oeuvre du projet en coordination avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Le Fonds OPEP a signé un accord de coopération avec l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OESC) ( ), un organisme intergouvernemental chargé de promouvoir le développement durable. Ce partenariat permettra d'intensifier la collaboration afin de stimuler le développement durable et la résilience climatique dans la région. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) ont rejoint le Climate Finance and Energy Innovation Hub du Fonds OPEP, qui vise à débloquer des investissements à grande échelle pour accélérer la transition énergétique, avec un accent particulier sur la cuisson propre dans les pays à faible revenu. SEforALL et l'ONUDI sont également membres du hub.

Renforcer l'engagement en faveur de l'Asie centrale :

Le Fonds OPEP a signé des accords-cadres de partenariat avec le Turkménistan et le Kazakhstan ( ), définissant une feuille de route quinquennale pour des domaines de coopération tels que le développement des infrastructures, la transition énergétique et l'intégration régionale. Le Fonds OPEP a également signé un protocole de financement cadre avec le Tadjikistan pour un soutien de 100 millions de dollars afin de cofinancer le projet de centrale hydroélectrique de Rogun, conçu pour renforcer la capacité du Tadjikistan en matière d'énergie renouvelable.

Mobiliser le secteur privé pour le développement :

Le Fonds OPEP a signé un accord de prêt de 25 millions de dollars avec la banque Global IME du Népal afin d'améliorer l'accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises, y compris les entreprises détenues par des femmes, ainsi que pour les projets intelligents sur le plan climatique dans le pays.

Le Fonds OPEP et la Saudi Eximbank ont signé un protocole d'accord pour approfondir la coopération dans les pays partenaires.

Le 24 juin, le Fonds OPEP a organisé un événement pour marquer le 25e anniversaire de ses opérations dans le secteur privé. Avec plus de 600 projets pour un engagement total de plus de 10,5 milliards de dollars à ce jour, les opérations du secteur privé ont directement contribué à l'impact du Fonds OPEP sur le développement dans plus de 70 pays à travers le monde.

Le Fonds OPEP a également signé des accords de coopération avec des pays membres, à savoir l'Arabie saoudite, afin d'élargir la coopération, et les Émirats arabes unis, afin de collaborer avec l'Organisation du sommet mondial des gouvernements, un groupe de réflexion mondial qui se consacre à façonner l'avenir des gouvernements et qui organise un sommet annuel des dirigeants du monde entier.

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements de pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : pour stimuler le développement, renforcer les communautés et responsabiliser les personnes. Notre travail est centré sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé environ 27 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à plus de 200 milliards de dollars US. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA+, Outlook Stable par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

