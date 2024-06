Mintos lance Smart Cash pour optimiser les liquidités via un fonds géré par BlackRock





BERLIN, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, une plateforme de référence multi-actifs qui propose une combinaison unique d'options d'investissement alternatives et traditionnelles, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle offre : Minto Smart Cash. Cette nouvelle offre de fonds du marché monétaire est un excellent complément aux prêts, obligations, ETF et biens immobiliers déjà disponibles sur Mintos.

Mintos Smart Cash offre aux investisseurs une opportunité sûre et peu risquée de placer leur argent dans le BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, un fonds du marché monétaire[1] noté AAA géré par BlackRock,l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'investissement, de conseil et de gestion des risques. Les fonds communs sont investis dans des titres à court terme de premier ordre, tels que des dépôts bancaires et des titres d'État, historiquement associés à des rendements stables.

Avec un point d'entrée de seulement ?1, Mintos Smart Cash offre un moyen efficace et accessible de gérer son argent pour les investisseurs de tous niveaux. Il s'agit d'une option intéressante qui peut remplacer ou compléter les dépôts bancaires traditionnels, avec la possibilité de percevoir des intérêts élevés allant jusqu'à 3.75% par an[2], versés mensuellement.

Avec Smart Cash, vous pouvez disposer de liquidités le jour même, semblable à celle des comptes d'épargne, tout en bénéficiant des taux d'intérêt actuels du marché. Contrairement aux dépôts bancaires traditionnels, Smart Cash offre une flexibilité sans précédent. Vous pouvez accéder le jour même à vos fonds sans que ces derniers ne soient à aucun moment bloqués, sans limite de retrait et sans les pénalités associées aux dépôts à terme. Vous pouvez transférer votre argent vers et depuis Smart Cash en toute simplicité : un seul clic suffit.

Les investisseurs du fonds monétaire bénéficient de titres notés AAA, la meilleure note possible selon les trois principales agences de notation : S&P, Moody's et Fitch.

« Mintos Smart Cash conjugue à la fois la sécurité, la flexibilité et les rendements. Pour nos investisseurs, c'est une opportunité inestimable pour diversifier leurs portefeuilles et gérer leurs liquidités. Nous avons le plaisir d'introduire un fonds géré par BlackRock, qui devient ainsi plus accessible aux investisseurs particuliers sur notre plateforme », déclare Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos.

Mintos Smart Cash est actuellement disponible pour les investisseurs dont la résidence fiscale se trouve en Autriche, en Allemagne, en Norvège, en Suisse, au Danemark, en Italie, en Islande, en Estonie, en Hongrie, en Lituanie, en Finlande, au Luxembourg, en France, aux Pays-Bas et en Suède. D'autres pays sont susceptibles de venir compléter cette liste au fil du temps.

Pour plus d'informations sur Mintos Smart Cash, consultez https://www.mintos.com/fr/smart-cash/invest

La valeur de votre investissement peut fluctuer et le capital investi est à risque.

Un fonds monétaire (Money Market Fund - MMF) n'est pas un véhicule d'investissement garanti. Un investissement dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts; le capital investi est susceptible de fluctuer et le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur. Le fonds monétaire ne dépend pas d'un soutien extérieur pour garantir la liquidité du fonds ou stabiliser la valeur liquidative par action.

[1] Le fonds est noté par une (des) agence(s) de notation externe(s). Cette notation est sollicitée et financée par BlackRock.

[2] Il s'agit du rendement actuel, qui est susceptible d'évoluer en fonction de l'environnement des taux d'intérêt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2244368/mintos_logo.jpg

27 juin 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :