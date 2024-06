Crayon remporte le titre de Partenaire Microsoft Scale Solutions (LSP) de 2024





Crayon a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix « Scale Solutions (LSP) Microsoft Partner of the Year » de 2024. L'entreprise a été distinguée parmi les meilleurs partenaires Microsoft du monde entier pour avoir fait preuve d'excellence en matière d'innovation et de mise en oeuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

« Nous sommes très heureux de remporter le Microsoft Partner Award for Scale Solutions (LSP) de 2024, qui marque l'empreinte du leadership de Crayon en tant que fournisseur mondial de services informatiques avec une stratégie cloud-first », a déclaré Melissa Mulholland, CEO de Crayon. « Notre collaboration de longue date avec Microsoft a été essentielle en matière de fourniture d'offres de services de premier plan. Ce prestigieux honneur confirme notre valeur unique et l'ampleur de nos offres dans les six désignations de solutions partenaires de Microsoft, ainsi que notre rôle joué dans la transformation des clients, la consommation, la conformité et l'adoption des solutions cloud de Microsoft à l'échelle mondiale. Nous remercions chaleureusement Microsoft pour cette reconnaissance et sommes très heureux de poursuivre notre partenariat solide et productif ».

Les Microsoft Partner of the Year Awards récompensent les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services, des appareils et des innovations en matière d'IA dans le cloud de Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix ont été classés dans différentes catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 4 700 nominations provenant de plus de 100 pays. Crayon a été récompensé pour ses solutions et services exceptionnels dans la catégorie « Scale Solutions ».

Les partenaires Scale Solutions sont la face visible de Microsoft auprès des clients, qui s'appuient sur les désignations de solutions de « Microsoft AI Cloud Partner Program » (MAICPP) pour proposer des offres de services de premier plan.

Telent, l'un des clients de Crayon, souhaitait migrer ses workloads critiques vers Azure.

« Travailler avec les consultants Azure de Crayon a été un véritable plaisir. Tout le monde était compétent, travailleur acharné et prêt à faire un effort supplémentaire, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Nous nous sommes toujours sentis soutenus par Crayon », a déclaré Sandeep Loi, responsable de l'ingénierie du cloud chez Telent.

« Félicitations aux lauréats et aux finalistes des prix Microsoft Partner of the Year 2024 ! », a déclaré Nicole Dezen, Chief Partner Officer et Corporate Vice President chez Microsoft. « Le dynamisme généré par de nombreuses annonces faites par AI & Copilot cette année a nourri l'innovation de nos partenaires, permettant d'offrir des services et des solutions révolutionnaires aux clients. Je suis très motivée par les capacités et la créativité de notre écosystème de partenaires et les lauréats de cette année font une démonstration magnifique que le meilleur est réalisable avec l'IA et le Cloud de Microsoft ».

27 juin 2024 à 02:25

