Kakaku.com lance le plus grand service de réservation de restaurant du Japon destiné aux visiteurs étrangers

Tabelog*2 , l'un des plus grands sites japonais de recherche et de réservation de restaurants, a lancé un service de réservation en ligne pour les visiteurs étrangers. Le site, qui fonctionne en anglais, en chinois (simplifié et traditionnel) et en coréen, qui permet de réserver une table dans plus de 35 000 restaurants. Il s'agit du plus grand service de ce type au Japon.

* 1 Au 26 juin 2024, d'après des recherches en interne. Le plus grand service de réservation de restaurant (réservations instantanées) pour les visiteurs au Japon.

* 2 Tabelog est commercialisé par Kakaku.com, Inc., l'une des principales sociétés internet du Japon.

Service de réservation en ligne Tabelog pour les visiteurs étrangers

Afin d'offrir aux visiteurs au Japon, toujours plus nombreux, un moyen pratique de chercher et réserver une table de restaurant, nous avons lancé un service en ligne de réservation de restaurant. Les réservations peuvent être effectuées en anglais, chinois (traditionnel et simplifié) et coréen.

*Selon l'Office national du tourisme du Japon, le nombre de visiteurs au Japon devrait dépasser les 3 millions en mai 2024 (+ 60% par rapport à l'année précédente).

Les fonctionnalités du service Tabelog sont les suivantes :

Recherche d'un restaurant au Japon en précisant un lieu, un type de cuisine, un budget, ainsi que la date et l'heure auxquelles on souhaite effectuer la réservation.

Sélection d'un restaurant en fonction d'informations détaillées sur le restaurant, notamment le menu, des photos et des avis publiés par les utilisateurs japonais.

Vérification de la disponibilité des places grâce à la fonction calendrier et réservation en ligne directement sur Tabelog.

* Pour le moment, les réservations en ligne ne sont disponibles que pour les menus fixes. Toute réservation nécessite l'enregistrement d'une carte de crédit. Les frais d'utilisation du système s'élèvent à 440 yens (taxes comprises) par personne et par réservation.

« Le Japon est actuellement la destination préférée des voyageurs du monde entier et beaucoup d'entre eux souhaitent découvrir la gastronomie japonaise. Or il existe encore peu de restaurants équipés pour communiquer avec les visiteurs étrangers et prendre des réservations, ce qui fait que seuls quelques restaurants réputés attirent les visiteurs qui viennent au Japon », a déclaré Taku Kounoike, directeur de Tabelog. « En tant que média gastronomique japonais, nous souhaitons aider les voyageurs à découvrir tout le charme du Japon en présentant un large éventail d'excellents restaurants à travers le pays et en offrant un service permettant aux visiteurs de réserver une table en ligne. Nous espérons ainsi faire de leur voyage au Japon une expérience plus enrichissante que jamais. »

Liens vers les différentes versions linguistiques de Tabelog :

- anglais :https://tabelog.com/en/

- chinois simplifié : https://tabelog.com/cn/

- chinois traditionnel : https://tabelog.com/tw/

- coréen : https://tabelog.com/kr/

* Nous améliorons continuellement le site, ce qui peut entraîner des modifications de l'interface utilisateur et des performances.

À propos de Tabelog

Tabelog fournit des informations sur presque tous les restaurants du Japon. Les utilisateurs peuvent choisir des restaurants répondant à leurs préférences personnelles sur la base des informations fournies par les restaurants eux-mêmes ou des avis et photos publiés par les utilisateurs. Le service fait l'objet de commentaires exprimant une grande satisfaction de la part des utilisateurs pour son offre d'informations complètes sur les restaurants et pour son interface utilisateur très pratique. En mars 2024, Tabelog est devenu l'un des plus grands services de recherche et de réservation de restaurants au Japon et comptait environ 93,5 millions d'utilisateurs mensuels.

À propos de Kakaku.com, Inc. ( https://corporate.kakaku.com/?lang=en)

Créée en 1997, Kakaku.com, Inc. (TOKYO : 2371) est une société internet japonaise exploitant divers services Web, notamment le site d'aide à l'achat « Kakaku.com », le service de recherche et de réservation de restaurants « Tabelog » et le service complet de recherche d'emploi « Kyujin Box ». En avril 2024, l'entreprise a lancé « Jobcube », un site de recherche complet pour les demandeurs d'emploi, aux États-Unis.

Pour une présentation des services, visiter le site :https://corporate.kakaku.com/company/service/?lang=en

27 juin 2024 à 01:30

