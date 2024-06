La gamme de produits et de technologies à DEL entièrement mis à niveau de Hikvision a été présentée lors de son plus récent événement de lancement





HANGZHOU, Chine, le 27 juin 2024 /CNW/ -- Hikvision a présenté l'événement de lancement de ses écrans à DEL 2024, mettant en vedette des améliorations importantes sur le plan de la recherche et du développement et de sa gamme de produits. Lors de cet événement spectaculaire, l'entreprise a impressionné l'auditoire mondial avec les opérations coordonnées de ses bases de fabrication mixte, le lancement de ses armoires à DEL de cinquième génération, ainsi que le lancement de divers produits à DEL pour les écrans extérieurs, les présentoirs novateurs, les modules et les contrôleurs.

La base du succès : fabrication numérique et innovation constante

Largement connue pour ses solutions de sécurité vidéo, Hikvision s'est en fait aventurée sur le marché de l'affichage à DEL il y a plus d'une décennie. L'entreprise a continuellement traduit ses progrès technologiques en avantages commerciaux, avec des produits disponibles dans plus de 150 pays.

Le secret de ce parcours impressionnant réside dans les capacités de fabrication numérique pionnières de Hikvision. Annuellement, les bases de fabrication mixte de l'entreprise à Tonglu et à Wuhan ont une capacité commune de production annuelle époustouflante de plus de 500 000 m2. Tout au long du processus de fabrication, Hikvision s'engage à respecter des normes rigoureuses et à garantir une gestion de la qualité de premier ordre.

Lancement époustouflant : l'armoire à DEL de cinquième génération qui change la donne

Lors de cet événement spectaculaire, Hikvision a présenté son armoire à DEL de cinquième génération , mettant en valeur les dernières avancées en matière de technologie d'affichage. Grâce à sa conception industrielle avancée, cette nouvelle version promet un rendement et une commodité de pointe.

Dotée d'une structure d'armoire avancée de seulement 29,3 mm et pesant seulement 17 kg/m², le nouveau produit phare de Hikvision allie élégance et robustesse. Sa conception innovante de tableaux d'affichage facilite les installations et est compatible avec des options de résolution polyvalentes. L'armoire prend en charge le câblage horizontal et vertical, ce qui réduit les coûts et améliore l'efficacité.

L'armoire à DEL de cinquième génération de Hikvision présente une structure unifiée, adaptée à trois technologies de panneaux de lampe : Le montage direct des puces, HOB (colle Hikvision à bord) et le CMS (composant monté en surface), ce qui réduit le risque de stocks obsolètes et minimise les coûts d'itération des produits. La série Ultra offre un remplacement transparent du pas de pixel et une uniformité des couleurs grâce à l'étalonnage d'une armoire unique. Les séries Solid Plus et Solid offrent durabilité, entretien facile et efficacité énergétique.

L'armoire à DEL de 5e génération de Hikvision transforme les solutions d'affichage dans l'ensemble des industries. Des centres de commande aux salles de conférence, en passant par les théâtres et les magasins de détail, elle offre une reproduction des couleurs plus vivante et plus d'expériences immersives que jamais.

Mises à niveau à grande échelle : élargissement aux contrôleurs, aux logiciels et au-delà

Contrôleurs à DEL : Pour améliorer l'ensemble de l'écosystème de produits, Hikvision a considérablement amélioré ses contrôleurs à DEL. La série C prend en charge diverses cartes de réception d'interface HUB et offre une grande valeur aux clients des canaux. La série phare P, disponible en versions pleine et demi-largeur, répond à divers besoins en matière de diffusion d'information et de contrôle de l'épissage. Les commandes murales vidéo avancées conviennent à la fois aux petites configurations de surveillance et aux grands centres de commande.

En plus du matériel, Hikvision offre également un puissant logiciel à DEL doté d'une configuration Web pour tous les contrôleurs à DEL. Pour les besoins avancés, son contrôleur en lot à DEL permet la configuration simultanée de plusieurs contrôleurs. Pour la conception et la distribution de publicités complexes, HikCentral FocSign fournit un calendrier détaillé, des flux de travail complets et un tableau de bord centralisé de surveillance de l'état. Écrans intérieurs, écrans extérieurs et modules à DEL : Dans la gamme de produits à DEL intérieurs, les séries Flex et Value ont été améliorées afin de mieux servir les scénarios de vente au détail. Entre-temps, sa série fiable d'affichages à DEL extérieur, dont LumiUltra, LumiFit et LumiSquare, offre maintenant un plus large éventail d'options en matière de présentation, de luminosité et d'abordabilité. De plus, les modules à DEL conçus par Hikvision ont couvert une variété de modèles, y compris à l'intérieur, à l'extérieur, à volet graduel et à bord lisse, pour répondre aux divers besoins en matière de scénarios.

En tant que force pionnière dans l'industrie mondiale de l'affichage à DEL, Hikvision est prête à réaliser de nouvelles percées et des développements passionnants. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web officiel de Hikvision.

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'oeuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

