Hikvision présente sa gamme de produits et de technologies LED entièrement modernisée lors de son dernier événement de lancement





HANGZHOU, Chine, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hikvision a organisé l'événement de lancement des écrans LED 2024, pour présenter les améliorations importantes apportées à la R&D et à la gamme de produits. Cet événement spectaculaire a impressionné le public mondial avec les opérations coordonnées de deux bases de fabrication, la présentation de ses écrans LED de 5e génération, ainsi que le lancement de divers produits LED pour les écrans extérieurs, les écrans créatifs, les modules et les contrôleurs.

Les bases du succès : la fabrication numérique et l'innovation permanente

Largement connue pour ses solutions de sécurité vidéo, Hikvision s'est lancée sur le marché des LED il y a plus de 10 ans. L'entreprise n'a cessé de transformer ses avancées technologiques en avantages commerciaux, avec des produits disponibles dans plus de 150 pays.

Le secret de ce parcours impressionnant réside dans les capacités de fabrication numérique pionnières de Hikvision. Ses deux bases de fabrication, à Tonglu et à Wuhan, se targuent collectivement d'une capacité de production annuelle stupéfiante de plus de 500 000 mètres carrés. Tout au long du processus de fabrication, Hikvision s'engage à respecter des normes strictes et à assurer une gestion de la qualité de premier ordre.

Des débuts étonnants : l'écran LED de 5e génération change la donne

Lors de cet événement spectaculaire, Hikvision a présenté son écran LED de 5e génération , qui illustre les dernières avancées en matière de technologie d'affichage. Avec un design industriel avancé, cette nouvelle version promet des performances et une commodité à la pointe de l'industrie.

Avec une structure d'écran avancée de seulement 29,3 mm et un poids de seulement 17 kg/m², le nouveau produit phare d'Hikvision allie élégance et robustesse. Sa conception innovante à grand tableau facilite les installations, compatibles avec des options de résolution polyvalentes. L'écran prend en charge le câblage horizontal et vertical, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité.

L'écran LED de 5e génération d'Hikvision présente une structure unifiée, compatible avec trois technologies de circuits : COB (chip on board), HOB (Hikvision glue on board) et SMD (surface mount device), ce qui réduit le risque de stocks obsolètes et minimise les coûts de renouvellement des produits. La série Ultra permet de remplacer le pas de pixel en toute transparence et d'assurer la cohérence des couleurs grâce à l'étalonnage dans un seul écrans. Les séries Solid Plus et Solid offrent durabilité, facilité d'entretien et efficacité énergétique.

L'écran LED de 5e génération de Hikvision transforme les solutions d'affichage dans tous les secteurs. Des centres de commandement aux salles de conférence, des théâtres aux magasins de détail, elles offrent une reproduction des couleurs plus vive et des expériences plus immersives que jamais.

Mises à niveau complètes : extension aux contrôleurs, aux logiciels et au-delà

Contrôleurs LED : Pour améliorer l'ensemble de l'écosystème des produits, Hikvision a considérablement amélioré ses contrôleurs LED. La série C prend en charge diverses cartes de réception d'interface HUB et offre un excellent rapport qualité-prix aux clients du réseau. La série phare P, disponible en versions pleine largeur et demi-largeur, répond à divers besoins en matière de diffusion d'informations et de contrôle de l'épissage. Les contrôleurs de mur vidéo avancés s'adressent aussi bien aux petites installations de surveillance qu'aux grands centres de commandement.

En plus du matériel, Hikvision propose également un logiciel LED puissant avec une configuration basée sur le web pour tous les contrôleurs LED. Pour les besoins avancés, son contrôleur LED batch permet la configuration simultanée de plusieurs contrôleurs. Pour la conception et la distribution de publicités complexes, HikCentral FocSign offre une programmation détaillée, des flux de travail complets et un tableau de bord centralisé de surveillance de l'état. Écrans intérieurs, écrans extérieurs et modules LED : Dans la gamme de produits LED d'intérieur, les séries Flex et Value ont été améliorées pour mieux répondre aux besoins des commerces de détail. Par ailleurs, les séries de LED fiables pour l'extérieur, notamment LumiUltra, LumiFit et LumiSquare, offrent désormais un plus large éventail d'options en termes d'inclinaison, de luminosité et de prix. En outre, les modules LED développés par Hikvision couvrent une variété de modèles, y compris l'intérieur, l'extérieur, la lumière douce et les bords coupés, afin de répondre aux besoins des divers scénarios.

En tant que pionnier de l'industrie mondiale de l'affichage LED, Hikvision est prêt à réaliser de nouvelles percées et à proposer des développements passionnants. Pour plus de détails et d'actualités, veuillez visiter le site officiel de Hikvision.

