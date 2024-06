La technologie et l'expertise de Rockwell Automation aident Drillmec à développer une technologie innovante de stockage du carbone





Le spécialiste italien des appareils de forage utilise l'intelligence et l'automatisation de précision basées sur les données pour allier une efficacité maximale et des émissions minimales

MILAN, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce sa collaboration avec Drillmec, spécialiste mondial du forage sur terre et en mer basé en Italie, pour développer de nouvelles technologies de stockage à la pointe de l'innovation.

La technologie avancée de Drillmec utilise l'automatisation de précision et l'intelligence basées sur les données pour rendre le forage des points d'entrée des nouvelles installations de stockage de carbone à la fois plus rapide, plus simple, plus sûr et plus rentable. Cette initiative souligne l'engagement de Drillmec à développer des solutions qui s'appuient sur son expertise du forage et des appareils de forage pour réduire les émissions et atteindre les objectifs environnementaux.

Les procédés de captage-stockage du carbone visent à piéger le carbone au point d'émission (par exemple, dans une usine) avant de le pomper vers une installation de stockage souterraine appropriée où il est stocké de manière permanente, ce qui empêche sa libération dans l'atmosphère.

Grâce aux variateurs Allen-Bradley PowerFlex TL XT 755 AC, le système de forage automatisé de Drillmec est plus précis et davantage ciblé, ce qui lui permet d'atteindre l'objectif souhaité, à savoir la création d'un point d'entrée pour de nouvelles installations de stockage du carbone de façon plus rapide, en utilisant moins de matériaux et en consommant moins d'énergie qu'avec les systèmes précédents.

Alliant une plus grande efficacité et une automatisation accrue entre autres caractéristiques avancées, cette nouvelle technologie contribuera par ailleurs à réduire le nombre d'employés nécessaires sur site, avec à la clé une meilleure maîtrise des coûts et une amélioration de la sécurité.

La technologie de Drillmec peut être utilisée sur terre et en mer. En réduisant les coûts, elle permet de faire tomber les obstacles à la construction de nouvelles installations de captage, stockage et valorisation du dioxyde de carbone (CCUS) et ainsi de réduire considérablement les émissions liées à un large éventail d'utilisations industrielles et domestiques. Outre la technologie fournie, Rockwell Automation a travaillé en étroite collaboration avec Drillmec pour optimiser le processus de forage tout en conjuguant une efficacité maximale et des émissions minimales.

« Aider nos partenaires industriels à améliorer leur durabilité et à réduire leurs émissions est l'un des principes directeurs de Rockwell Automation, a déclaré Steffen Zendler, responsable du développement commercial mondial et de la durabilité de Rockwell Automation. C'est exactement ce que réalise ce projet. Nous sommes très heureux de collaborer avec Drillmec pour rendre le captage et le stockage du CO 2 non seulement possible, mais également intéressant d'un point de vue technique et commercial. »

« Nous sommes ravis de commercialiser cette nouvelle technologie de forage spécialement conçue pour permettre le développement de sites de captage-stockage du carbone, a ajouté Mohamed Housny, vice-président du marketing chez Drillmec. La technologie et l'expertise de Rockwell Automation ont joué un rôle central dans l'obtention de l'intelligence, de la précision et des moyens de contrôle nécessaires au succès de cette nouvelle technologie. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Rockwell Automation sur ce projet et d'autres projets à venir. »

À propos de Drillmec

Drillmec est l'un des leaders mondiaux de la conception, la fabrication et la distribution d'appareils de forage et de reconditionnement pour des applications sur terre et en mer, ainsi que d'une large gamme d'équipements de forage. Les résultats obtenus en plus de 100 ans d'expérience internationale ont été reconnus par les clients du monde entier et découlent de notre engagement en faveur de l'amélioration continue par la recherche d'une qualité élevée, d'une forte concentration sur les ressources humaines et d'une grande efficacité tout au long du processus. Trois principes sont au coeur de l'identité de notre entreprise : la sécurité, l'environnement et l'innovation. Notre réputation mondiale de fiabilité est le reflet de notre développement technique approfondi, de nos livraisons ponctuelles et de notre excellent service après-vente. Drillmec est une entreprise véritablement mondiale, mais elle reste profondément liée à ses racines, au coeur de l'ingénierie mécanique de l'Italie. Des informations complémentaires : www.drillmec.com/en/

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. En associant l'imagination de chacun au potentiel de la technologie, nous élargissons ce qui est humainement possible et rendons le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie environ 29 000 personnes chargées de résoudre les problèmes de ses clients dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous donnons vie à Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, consultez le site http://www.rockwellautomation.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2436724/Drillmec_Image_for_Wire_Distribution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

27 juin 2024 à 01:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :