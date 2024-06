Dyness suscite un réel engouement à Intersolar Europe avec des produits et des partenariats élargis





MUNICH, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dyness, innovateur mondial en matière de solutions de stockage d'énergie, a fait des vagues à Intersolar Europe. Il a une fois de plus prouvé la valeur de l'innovation en dévoilant son tout dernier produit commercial et industriel (C&I), le DH100F, et le produit résidentiel, le Powerbox G2. La marque a notamment gagné de nouveaux clients européens sur site, renforçant ainsi son engagement à consolider les partenariats de collaboration.

À cet égard, Dyness a récemment lancé ses produits résidentiels basse tension Powerbox G2 et DH100F, conçus pour les applications C&I à petite échelle, afin de compléter sa matrice de solutions complètes.

Solution résidentielle de Dyness : efficacité accrue, installation simplifiée, gestion intelligente

Pour le segment résidentiel, Dyness a lancé des produits haute tension et basse tension afin de répondre aux différentes demandes d'électricité. Ils se caractérisent par une grande efficacité du système, avec un taux de charge et de décharge pouvant atteindre 1C, et par une installation facile grâce à OTA upgrade et à une conception modulaire. En outre, Dyness Smart Cloud Platform prend également en charge la gestion intelligente de l'optimisation de l'énergie afin d'améliorer les performances du système et les revenus.

La nouvelle version du Powerbox G2 utilise le chemin le plus court pour le cordon d'alimentation et le mécanisme de contrôle de la température pour assurer une meilleure efficacité du système et un coût moindre, optimisant ainsi l'expérience utilisateur.

Solution C&I de Dyness : sécurité ultime, haute densité énergétique, application de scénarios complets

Les solutions C&I de Dyness reposent sur une configuration flexible et la possibilité de connecter plusieurs unités en parallèle pour répondre aux besoins des différents scénarios d'application. Grâce à leur conception « tout-en-un » et à leur commutation rapide, elles permettent une expansion flexible et divers modes de fonctionnement.

Le tout nouveau DH100F affiche une densité énergétique pouvant atteindre 35,2 kWh/m³, et sa stratégie de prévention des incendies avec détection à trois niveaux et fonction TMG peut également garantir la sécurité ultime du système. L'expansion flexible du DH100F lui permet d'atteindre une capacité de l'ordre du MW et d'exceller dans tous les scénarios.

Durant le salon, Dyness a décerné le titre de partenaire d'or à des clients de pays tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, et a signé des contrats avec des distributeurs des Pays-Bas et de Bulgarie, démontrant ainsi son engagement sur ces marchés par le biais de partenariats solides. En outre, KOSTAL et KACO, les partenaires de Dyness pour les onduleurs en Allemagne, sont montés sur la scène du stand de la marque pour prononcer des discours engageants.

Andreas Schmalenberg, chef de produit chez KOSTAL, a présenté la connexion des onduleurs KOSTAL et de la série Tower, qui offre aux clients une solution haut de gamme. Il est souligné que le Tower T14, associé à l'onduleur Kostal PLENTICORE plus G2 10, a atteint un indice de performance système de 94,2 %, selon l'étude Stromspeicher-Inspektion 2024 de HTW Berlin. Arvid Burkle, responsable de la gestion du cycle de vie des produits chez KACO, a également souligné : « Nous sommes fiers de la compatibilité entre les onduleurs hybrides blueplanet de KACO et les séries Tower et Tower Pro de Dyness, qui offre aux utilisateurs des options de stockage plus fiables ».

Avec une présence mondiale couvrant 13 succursales dans le monde, Dyness a mis en place un solide système de service local en Europe, grâce à un service de suivi après-vente complet et à une réponse rapide de la hotline, afin de garantir la qualité et la fiabilité des services. Au service de plus de 500 000 utilisateurs dans plus de 100 pays, Dyness collabore avec plus de 90 partenaires dans le monde entier pour rendre l'énergie renouvelable plus abordable.

