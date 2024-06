Prodapt étend sa présence sur le continent américain avec un centre onshore à Porto Rico





Prodapt, la plus grande et la plus dynamique des entreprises spécialisées dans l'industrie de la connectivité, a annoncé l'ouverture d'un site d'opérations onshore à Porto Rico, s'alignant sur une stratégie éprouvée visant à compléter les forces offshore avec des capacités onshore et nearshore pour permettre des services technologiques holistiques incluant le soutien aux contrats gouvernementaux et l'engagement des clients multilingue.

Se développant parallèlement au site de Panama, le nouveau centre aidera les fournisseurs de services de communication (CSP) à accélérer leur processus de transformation et à bénéficier de services gérés basés sur l'IA pour rendre leurs IT/réseaux agiles, rationaliser leurs processus commerciaux et améliorer les expériences de leurs clients.

Prodapt créera bientôt 200 emplois au centre de Porto Rico, en embauchant des personnes qualifiées dans les domaines des opérations de télécommunications utilisant l'IA, de l'informatique en nuage, de l'analyse de données, et bien d'autres encore. Prodapt a choisi Porto Rico pour son abondance de talents techniques, son écosystème technologique en pleine expansion, ses compétences d'ingénierie de haut niveau et ses mesures incitatives attrayantes pour les investisseurs. Invest Puerto Rico, un partenariat public-privé favorisant les investissements à Porto Rico, a facilité l'arrivée de Prodapt.

« Cette expansion souligne le potentiel de l'île en tant que centre d'innovation et de progrès technologique. La présence de Prodapt sur l'île créera des emplois corrects, renforcera notre position de leader dans les secteurs de l'informatique et des télécommunications, et stimulera la croissance économique », a déclaré Ella Woger-Nieves, PDG d'InvestPR.

« La décision de Prodapt de s'installer à Porto Rico témoigne de la main-d'oeuvre qualifiée de notre île et de son climat favorable aux affaires. Cet investissement stimulera la croissance économique, créera des emplois et renforcera davantage la réputation de Porto Rico en tant que destination stratégique pour les entreprises mondiales », a déclaré Manuel Cidre, secrétaire du Department of Economic Development and Commerce (DEDC), Gouvernement de Porto Rico.

« Le centre de Porto Rico assure des opérations de livraison rentables et critiques pour nos clients CSP. En combinant l'expérience Telecom-Native de Prodapt, les solutions basées sur l'IA générative et la base de talents qualifiés de Porto Rico, le nouveau centre améliorera considérablement nos actions pour aider les clients à atteindre leurs objectifs commerciaux », a déclaré Harsha Kumar, PDG de Prodapt.

À propos de Prodapt

Prodapt est le plus grand spécialiste de l'industrie de la connectivité à la croissance la plus rapide, reconnu par Gartner comme un grand fournisseur régional des services des TI, spécialisé dans les télécommunications, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. En se concentrant tout particulièrement sur ce domaine, Prodapt a développé une connaissance approfondie des technologies les plus transformatrices qui connectent notre monde.

Prodapt est un partenaire de confiance pour les entreprises à tous les niveaux de la verticalité de la connectivité. Nous concevons, configurons et exploitons des solutions à travers leur paysage numérique, leur infrastructure de réseau et leurs opérations commerciales, et nous créons des expériences qui ravissent leurs clients.

Aujourd'hui, nos clients connectent 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d'appareils et comptent parmi les plus grandes entreprises de télécommunications, de médias et d'Internet au monde. Prodapt travaille avec Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung et bien d'autres encore.

Une entreprise certifiée « Great Place To Work® » , Prodapt emploie plus de 6 000 spécialistes des technologies et des domaines dans plus de 30 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Prodapt fait partie du conglomérat d'entreprises The Jhaver Group, créé il y a 130 ans, qui emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 80 sites dans le monde.

